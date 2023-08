Madagascar: Commerce extérieur - Baisse des exportations de girofle

Le premier semestre 2023 n'était visiblement pas une période faste pour les exportations malgaches. Le girofle a également connu une tendance à la baisse en termes de volume d'exportation.

Heureusement que les tendances sont plutôt bonnes pour le reste de l'année avec, notamment la bonne performance d'autres produits dont le nickel.

Ralentissement.Selon les statistiques publiées par la Banky Foiben'i Madagasikara, les exportations des biens ont reculé de 20% sur les six premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période en 2022. La Banque Centrale parle d'ailleurs d'un « ralentissement des exportations de girofle à cause de 14% du volume exporté » Et ce, malgré une hausse de 4,3% du prix.

Il est à noter qu'avec environ 40.000 tonnes de production annuelle, Madagascar détient une place importante aussi bien sur le plan continental que mondial. À elle seule, la Grande Île produit 58% du girofle africain et 13% du girofle au monde. Un peu plus de la moitié de la production est exportée et en 2022, la filière a généré plus de 225 millions de dollars de recettes en devises.

Forêts de girofle.Sur le plan local, le poids socio-économique du girofle n'est pas négligeable puisque la filière fait vivre environ 20.000 producteurs, notamment dans la région Analanjirofo qui signifie, d'ailleurs littéralement « forêts de girofle ». Un nom bien justifié puisque la région concentre près de 90% de la production nationale. Compte tenu de son rôle dans l'économie, le girofle a fait l'objet d'un certain nombre de réformes.

C'est ainsi que les exportateurs agréés sont soumis à un certain nombre d'obligations comme le respect d'un prix de référence, le rapatriement des devises et le paiement des impôts et taxes. L'octroi de l'agrément est, par ailleurs, soumis au respect des normes d'hygiène d'infrastructures, pour le séchage, et le conditionnement des produits exportés. Il s'agit, en somme, de donner une garantie de compétitivité du girofle sur le marché international où ce ne sont pas les concurrents qui manquent. Pour ne citer que l'Inde et l'Indonésie.

Pour en revenir à la baisse du volume des activités et des exportations, d'autres secteurs étaient également concernés au premier semestre. En effet, les entreprises franches ont affiché un ralentissement de 8,1 %, suite à une baisse de leur volume (-4,4 %) et de leur prix à l'international (-3,9 %). Les exportations de cobalt se sont contractées de -66,6 % en termes de valeur, compte tenu du repli de la quantité vendue (-20,8 %) et du prix (-57,9 %).

Le nickel aura été cependant une exception puisque ses exportations se sont accrues de 7,7 % grâce à la progression de 9,1 % du volume exporté. Cette performance de la filière nickel figure d'ailleurs parmi les facteurs qui permettront l'atteinte de l'objectif de croissance de l'année 2023, avec les recettes en devises, générées par les exportations d'Ambatovy.