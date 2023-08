Madagascar: Education nationale - 700 futurs éducateurs du préscolaire à former

Le ministère de l'Education nationale procède à la sélection de 700 futurs éducateurs du préscolaire au titre de l'année de formation 2023-2025. Cette formation aura lieu dans les neuf Centres régionaux de l'institut national de formation pédagogique (CRINFP) pour une durée de 24 mois. Les élèves éducateurs du préscolaire qui auront achevé avec succès la formation se verront décerner le Certificat de fin de formation pédagogique pour l'éducation préscolaire (CFFP/EPr). Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité malgache, libres de tout engagement professionnel, titulaires du baccalauréat de l'enseignement général et âgés de 20 à 35 ans l'année de la sélection.

Étapes

La sélection des candidatures se fera en trois étapes. En premier lieu, il y aura le traitement des dossiers qui vise à sélectionner les candidatures répondant aux critères d'authenticité et de conformité des pièces à fournir. La seconde étape consiste à faire l'étude des dossiers et la sélection des candidats admissibles à partir de la moyenne générale au Bac, les notes obtenues au Bac pour les disciplines malagasy, mathématiques et français ainsi que l'âge du candidat.

Pour la troisième étape, il y aura des épreuves écrites portant sur la connaissance de la langue malgache, la langue française et les mathématiques, puis une épreuve orale axée sur la connaissance du système éducatif malgache et de la culture générale. La réception des dossiers de candidature se fera jusqu'au 29 septembre à 16 heures. Les candidats sont invités à consulter les affiches auprès des DREN, CISCO et CRINFP pour de plus amples informations sur les dossiers nécessaires.