Madagascar: Jeux des Iles de l'Océan Indien 2023 - Le village culturel ouvre ses portes

Depuis hier, le village Voara Andohatapenaka a ouvert ses portes au large public. Il compte environ 35 stands et 8 espaces mis à disposition d'artistes, artisans et acteurs culturels tout au long des Jeux des Iles de l'Océan Indien 2023. Hier, plusieurs groupes se sont relayés sur scène. Niu Raza, le groupe de luthier Mpamaliha, le Tambour gasy et l'Alea Circus ont levé le rideau pour l'ouverture officielle du village culturel.

Lieu de vie des Jeux des Iles, le village culturel accueille le large public dès 10h, et ce jusqu'à 21h30, tous les jours. D'après Gaggio de la commission évènement, d'autres grosses pointures, à l'instar de Shyn et Denise, Reko ou encore Ceasar seront présents. L'espace Explorer Madagascar donne une fenêtre sur le tourisme par ailleurs, une scène dédiée exposera la richesse de la Grande île entre deux animations et les grandes scènes du soir. En outre, la programmation sera dévoilée au fur et à mesure.