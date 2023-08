Congo-Brazzaville: Musique classique - L'OSEB donne un concert de fin de formation

L'orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (OSEB) a livré son concert de clôture de la session de formation intensive avec les enfants, le 23 août, au temple de l'autonomie à la paroisse évangélique de Poto-Poto, dans le troisième arrondissement de la ville capitale.

Le concert donné par l'OSEB en compagnie du Choeur Burning music, Chorale évangélique du Plateau, Chorale la Voix de l'espérance de Ouenzé et la Chorale Les « Zola » de Poto-Poto, s'est déroulé en présence des ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne, Dr Wolfgang Klapper et du royaume de la Belgique en République du Congo, Jean Paul Charlier. Il intervient après celui livré le 14 août à l'hôtel de la Préfecture de Brazzaville. Si le concert du 14 août s'inscrivait dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance du Congo, celui du 23 août marque la clôture de la session avec les enfants, après deux semaines de cours intensifs.

Dans son mot de bienvenue avant le début du concert, le diplomate allemand, le Dr Wolfgang Klapper, a fait savoir que cet orchestre a été créé par son prédécesseur l'ambassadeur Klaus-Peter Schick, à la suite d'un don d'instruments de musique. Sa qualité s'améliore en permanence grâce aux interventions de courte durée d'experts musicaux envoyés par le biais du Senior expert service allemand. « Le succès de l'orchestre montre que la musique classique a du potentiel, même ici, en République du Congo, où la rumba congolaise est chez elle. L'orchestre contribue à donner à Brazzaville une atmosphère cosmopolite et internationale et permet aux jeunes musiciens congolais talentueux de se développer musicalement », a-t-il déclaré.

Enfin, le diplomate allemand a remercié particulièrement leurs deux experts venus droit de l'Allemagne, notamment de Hambourg, maestro Ernst Bechert et de Munich en la personne de Karina Erhard, qui ont enseigné les jeunes musiciens avec beaucoup de dévouement, d'expérience et d'empathie. « J'exprime ma reconnaissance et mon éloge à vous, les jeunes, et je vous encourage à poursuivre votre carrière musicale. Je remercie aussi particulièrement le maestro Josias qui, par son enthousiasme entraînant, son travail incessant pour l'orchestre et son talent d'organisateur, a largement contribué au succès de l'orchestre », a ajouté l'ambassadeur allemand.

Deux temps forts marquent le concert de l'OSEB

Ce concert a connu deux phases, co-dirigées respectivement par les maestros Josias N'Gahata (Congo), Ernst Bechert et Karina Erhard (Allemagne). La première partie a été marquée par l'interprétation de treize chansons en trente-sept minutes. Il s'est agi, entre autres, de "Amazing grace"/ Traditionnel, "Ave Maria"/ F.P. Schubert, "Kati na maboko na yo (Entre tes mains)"/ W.S. Weeden (Chorale Les Zola et Choeur Burning Muisic), "Okonzi Nzambe"/ Euloge Ibayimbe (Chorale Les Zola, Choeur Burning Music et CM Kilombo centre Poto-Poto).

La deuxième partie a été constituée de six chansons en vingt-quatre minutes, notamment "Kwa Nzambi finama (Plus prêt de toi)" / L. Mason (Chorale La voix de l'Espérance, Choeur Burning Music et CM Kilombo centre Poto-Poto) ,"And the glory of the Lord (O Christ Roi des rois)"/ G.F. Handel (Chorale évangélique du Plateau) Hallelujah Chorus from Messiah (Alléluia du Messie)/ G.F. Handel (Chorale évangélique du Plateau).

A l'issue du concert, le maestro Josias N'Gahata a expliqué la philosophie. « Tout ce que nous faisons, c'est promouvoir la musique classique en milieu juvénile. Les enfants apprennent la musique tout en avançant dans leurs études de façon normale. », a-t-il déclaré.

Quant à la performance des enfants, il a reconnu qu'il y a une véritable amélioration. « Quelque chose s'est ajoutée. En eux, il y a toujours de la motivation de vouloir bien apprendre. Ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont présenté ce soir. Parfois ils partent même au-delà de ce qu'ils apprennent. J'en profite pour remercier tous les invités », a conclu le maestro Josias N'Gahata. Comme à l'ouverture, le concert a été clos par une prière faite par l'abbé Jhudel Divin Malanda, vicaire de la paroisse Sainte-Anne.