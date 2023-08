Congo-Brazzaville: Education non formelle - Renforcement des capacités des nouvelles recrues

La série d'ateliers d'imprégnation et de renforcement des capacités des agents de la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, notamment les nouvelles recrues, est lancée sous le label : « Les week-end de l'andragogie ».

Les week-end, la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle organisera désormais des ateliers de renforcement des capacités de ses agents. D'où le concept: Les week-end de l'andragogie ». L'andragogie renvoie à l'apprentissage des adultes tandis que l'éducation non formelle recouvre les programmes visant à améliorer un ensemble d'aptitudes et de compétences des apprenants en dehors du cursus éducatif officiel.

« Nous espérons à travers cette initiative que l'offre de l'éducation non formelle atteindra son optimisation », a fait savoir la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Alphonsine Yockah Okondo, lors du tout premier atelier ayant inauguré « Les week-end de l'andragogie » à Brazzaville.

Les fondamentaux du système éducatif non formelle ; le cadre juridique de la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle ; l'éthique et la déontologie professionnelle ; les questions liées à l'informatisation dudit système sont des thèmes qui seront développés lors des « Week-end de l'andragogie » parmi tant d'autres. « Les nouvelles recrues mises à la disposition de notre structure trouveront au cours de cet atelier les éléments nécessaires à l'accomplissement », à en croire Laure Alphonsine Yockah Okondo.

De façon générale, « Les week-end de l'andragogie » vont donc mettre à la disposition des nouvelles recrues des informations nécessaires et les éléments de compréhension du système éducatif non formel. Par ailleurs, aux autres cadres et agents de renforcer leurs capacités opérationnelles pour l'efficacité de l'action pédago-andragogique.