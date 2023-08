Maroc: INDH à Marrakech - Un intérêt particulier à la promotion des produits de terroir

Marrakech — Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a fait du soutien et de l'accompagnement des activités génératrices de revenus son cheval de bataille au fil des différentes phases de ce chantier social de grande envergure.

L'INDH a également érigé le soutien des jeunes porteurs de projets en une priorité majeure dans ses interventions en réservant à cet axe important de son troisième programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes.

C'est dans cette optique que l'Initiative a accordé un intérêt particulier à la promotion et à la valorisation des produits de terroir en tant que créneau prometteur et à fort potentiel, afin d'encourager les jeunes entrepreneurs à investir et à faire preuve d'innovation pour concevoir de nouveaux produits, comme c'est le cas concernant les plantes aromatiques et médicinales.

La société "Illis'N Bladi" à Marrakech est un exemple éloquent de ce soutien indéniable apporté par l'INDH aux jeunes entrepreneurs, avec une contribution estimée à 100.000 DH au lancement de cette entreprise, alors que le porteur du projet a mobilisé 66.000 DH.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Krabti, qui gère la société "Illis'N Bladi", a précisé que le financement de la création de cette entreprise a été assuré à hauteur de 60% par l'INDH, ajoutant que le projet vise essentiellement à contribuer à la valorisation des produits de terroir et à la promotion du patrimoine local.

Il a également mis en avant le rôle de l'INDH en matière d'accompagnement technique lors des différentes phases du lancement du projet, surtout que la société a fait face à des contraintes et défis notamment lors de la période de la Covid-19.

Et de poursuivre que la société, lancée en 2019, oeuvre en vue de mieux présenter et valoriser le patrimoine culinaire et alimentaire marocain, expliquant que l'entreprise recourt à la recherche scientifique dans la préparation de ses recettes et ses produits de terroir.

L'entreprise crée des opportunités d'emploi saisonnier en milieu rural, notamment lors de la récolte des cultures dédiées à la préparation des produits de terroir, a-t-il relevé avant de conclure que la société aspire à devenir une référence en la matière.

A noter que les autorités compétentes oeuvrent constamment au suivi permanent et à l'accompagnement technique des jeunes afin de les aider à lancer leurs projets dans les meilleures conditions possibles et, partant, réaliser leur rêve et leur autonomisation financière.