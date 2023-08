Centrafrique: Un expert de l'ONU appelle à mettre fin à l'impunité

L'expert indépendant de l'ONU sur la République centrafricaine, Yao Agbetse, a exprimé sa vive préoccupation concernant la situation des droits de l'homme, à l'issue d'une visite de 10 jours dans le pays.

« Compte tenu des tensions et des divisions résultant du référendum constitutionnel, les autorités centrafricaines doivent de toute urgence engager tous les acteurs dans un véritable dialogue politique visant à désamorcer la situation et à créer un climat de confiance », a déclaré Yao Agbetse, l'Expert indépendant de l'ONU sur la République centrafricaine.

« Seul un dialogue politique inclusif peut fournir un cadre pour (re)construire un consensus. L'approche militaire a montré ses limites et il y a un besoin urgent d'une offre politique cohérente et prévisible », a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'un climat politique apaisé était essentiel pour la reprogrammation immédiate des élections locales, qui ont été reportées indéfiniment. « Le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer les conditions d'une élection inclusive, transparente, juste et démocratique, avec la participation effective des femmes et des jeunes ».

Il a exhorté les autorités à relancer le processus de mise en oeuvre de l'Accord de Khartoum (APPR-RCA) et de la Feuille de route conjointe de Luanda et à s'engager à respecter les 217 recommandations du Dialogue républicain en prenant des mesures politiques concrètes pour encourager les autres acteurs du conflit à honorer leurs engagements.

Les attaques ont un impact sur l'activité économique

« La diplomatie sous-régionale est essentielle pour que les autorités centrafricaines abordent les questions de sécurité aux frontières, en particulier avec le Soudan », a ajouté M. Agbetse.

L'augmentation des attaques par des groupes armés, en particulier la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et la montée du groupe Azandé Ani Kpi Gbé dans le sud-est, créent un climat d'insécurité.

Selon l'expert, les attaques directes des groupes armés, y compris les attaques contre les villages, les sites miniers, les champs et les routes, ont un impact sur l'activité économique du pays et entraînent de graves violations des droits de l'homme.

Dépendance à l'aide humanitaire

« L'insécurité est un obstacle majeur à la restauration de l'autorité de l'État », a-t-il indiqué, notant qu'elle accroît également la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire.

Dans la région de Vakaga, 17.820 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement des femmes et des enfants, auraient afflué à Am-Dafock, puis se seraient installés à Korsi près de Birao, à 65 km de la frontière, pour des raisons de sécurité liées au conflit au Soudan. Parmi eux se trouvent 4.701 Centrafricains rapatriés du Soudan. Les tensions au Tchad auraient également poussé 37.000 réfugiés et demandeurs d'asile tchadiens vers la région, trouvant refuge dans la région de Paoua (préfecture d'Ouham-Pendé).

L'expert a observé que la situation avait de graves répercussions sociales, avec des pénuries et une forte augmentation du prix des denrées alimentaires de base. Plus de 72% des réfugiés seraient hébergés par des familles d'accueil, qui ont besoin d'un soutien psychologique, matériel et financier. « J'appelle la communauté internationale à renforcer son soutien aux opérations humanitaires en finançant le Plan de réponse humanitaire », a-t-il ajouté.

L'expert a déclaré que la situation dans le nord-ouest était également très préoccupante en raison de la présence d'engins explosifs. « Les victimes sont principalement des civils qui sont privés de l'assistance humanitaire de base », appelant les partenaires techniques et financiers à fournir les ressources nécessaires au Service de lutte antimines de l'ONU (UNMAS) et aux organisations disposant de l'expertise nécessaire pour nettoyer les zones touchées.

« La situation en RCA nécessite une combinaison d'efforts sur les fronts de l'humanitaire et du développement », a insisté Yao Agbetse. « Les réponses humanitaires dictées par l'urgence doivent être combinées avec des actions de développement qui font partie d'un plan de développement national ».

Les associations de victimes appellent également à une plus grande synergie avec le mécanisme de lutte contre l'impunité.

Note

Les Experts indépendants, Rapporteurs spéciaux et les groupes de travail font partie des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, le plus grand groupe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations Unies, est le nom général des mécanismes indépendants d'établissement des faits et de suivi du Conseil. Les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales sont des experts indépendants en matière de droits de l'homme nommés par le Conseil des droits de l'homme pour s'occuper soit de situations nationales spécifiques, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Ils ne font pas partie du personnel des Nations Unies et sont indépendants de tout gouvernement ou organisation. Ils travaillent à titre individuel et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail.