Tunisie/Cote d'Ivoire: Le CSS cherche la confirmation - L'appétit aiguisé

La victoire de la première journée a donné des ailes aux Sfaxiens pour chercher plus de renforts et rebâtir une équipe plus solide.

Le mercato estival sera clôturé le 30 septembre. Plus d'un mois devant le CSS pour continuer à étoffer son effectif et à engager des recrues de poids. Les cinq Ivoiriens n'ont pas donné l'impression de pouvoir donner le grand plus souhaité à l'équipe (hormis le défenseur central Kouamé). Hossem El Badri n'a pas été très chaud pour leur recrutement pêle-mêle et Nabil Kouki n'a pas hésité à les retirer de la liste des 20 convoqués pour le premier match contre le CAB pour un banal geste de rébellion (réclamation des avances sur leurs rémunérations convenues avec le Comité de direction provisoire).

Ce qui confirme que le nouvel entraîneur des Sfaxiens veut piocher ailleurs pour renforcer son groupe. C'est-à-dire au sein des jeunes talents de la liste élargie qui sont pétris de qualités et qui n'attendent que d'être mis en confiance. Après la prestation satisfaisante de Baraket Hmidi et de Aziz Sekrafy contre les Cabistes, l'heure a sonné pour les Ghorbel, Guesmi, Becha, Belouafi et Kachouri pour leur emboîter le pas et travailler d'arrache-pied en vue d'être titulaires et des pions importants de l'échiquier et pas de simples figurants et remplaçants.

Et puisqu'il y a encore des places dans le quota des 10 joueurs d'âge senior à recruter (tunisiens ou de nationalité étrangère), les efforts et les sacrifices continuent à être entrepris et consentis pour clôturer la liste avant la date butoir du 30 septembre. Après l'arrière droit de métier, Khaled Hammami, venu de l'US Tataouine, un accord de trois saisons a été conclu avec l'arrière gauche du Croissant Sportif Chebbien, formé à l'ESS et qui a évolué avec l'USM et l'ESM, pour intégrer le groupe des joueurs de base du compartiment défensif où désormais les places seront chères et la concurrence jouera à fond.

Jouer les premiers rôles

Parmi les joueurs étrangers, seuls l'arrière central Koffi Constant Kouamé et le demi défensif Moussa Bella Conté ont montré qu'ils sont capables de s'imposer et de tirer leur épingle du jeu. C'est pourquoi un milieu de terrain de grand calibre a été engagé: l'international espoir guinéen Fodé Camara pour donner plus d'équilibre entre travail de récupération et transition rapide pour les opérations offensives. Avec de tels renforts après les trois premiers points importants grappillés face au CAB, c'est sûr que le CSS, sous la houlette de Nabil Kouki, aura un meilleur visage cette saison et la possibilité et les atouts pour jouer les premiers rôles et rester dans le trio de tête de son groupe afin de s'assurer ce billet précieux pour la phase du play-off. Et de ne pas attendre l'ultime journée de la première phase et jouer avec le feu avec le risque de terminer la compétition dans le groupe du play-out.