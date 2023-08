Tunisie: Des faits et des chiffres

1.391,9

1.391,9 millions de dinars(MD) est le déficit commercial mensuel pour le mois de juillet dernier. Il été de 466,4 MD en juin 2023. Le taux de couverture des exportations par les importations a chuté de 13,2 points en juillet 2023, par rapport à juin pour atteindre 78,9% selon l'INS.

D'après la même source, les exportations ont baissé de 4,5% en juillet 2023, par rapport à juin. Cela traduit une régression pour la plupart des secteurs, notamment le secteur des mines et des phosphates, dont la chute atteint 43,1%. Aussi, le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, qui a connu une chute des ventes de 10,2%. Les secteurs des industries mécaniques et électriques, des industries manufacturières divers et de l'énergie ont également vu leurs exportations se replier, respectivement de 3,4%, 5,2% et 3,9%.

Toutefois, les exportations de l'agriculture et des industries agroalimentaires ont affiché une croissance positive de 17,4%. Les exportations vers l'Union européenne ont quasiment stagné (-0,5%), en raison des évolutions divergentes par pays.

En effet, les ventes tunisiennes ont augmenté avec la France (+2,5%) et les Pays-Bas (+75,8%), tandis que des baisses ont été observées avec l'Allemagne (- 12,4%), l'Espagne (-21,1%) et l'Italie (-3,4%). Hors UE , les exportations ont enregistré une baisse de -13% principalement en raison de la chute des exportations vers les Etats-Unis (-33,3%), le Royaume-Uni (-21,8%) ainsi que les pays du Maghreb (-10,4%).

%

15%

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations vient de plafonner la marge bénéficiaire unifiée pour la vente des fruits au détail à 15%, et ce, à partir du 23 août, selon le ministère. Toutefois, cette marge ne devra pas dépasser un dinar par kilogramme. Il a appelé toutes les parties concernées à respecter cette nouvelle marge et à éviter toute augmentation des prix qui exposerait les contrevenants à des sanctions sévères. Les campagnes de contrôle conjointes entre les ministères du Commerce et de l'Intérieur seront poursuivies pour lutter contre les monopoles, la spéculation et les circuits illicites.

0,7

Les hôtels tunisiens produisent en moyenne 0,7 kg de déchets alimentaires par jour et par client, dont le pain représente 40%. Cela signifie que des milliers de touristes dans les hôtels laissent des tonnes de pain non consommés. Les pertes et le gaspillage alimentaires en Tunisie, comme dans le reste de la région Mena, sont importants. 900.000 pains sont jetés par jour et contribuent à réduire la disponibilité alimentaire.

4,4%

Les importations de céréales ont augmenté de 4,4% à fin juillet 2023 par rapport à la même période en 2022, alors qu'en valeur et sur une base annuelle, ces importations ont enregistré une baisse de 9,14% durant la même période, indique l'Onagri. Le gouvernement a alloué 1,4 milliard de dinars pour acheter du blé uniquement, sur environ 2,4 milliards de dinars dépensés pour les achats de céréales.

Les importations alimentaires ont coûté à la Tunisie environ 5,4 milliards de DT, soit environ 9,8% des importations totales du pays. La part des importations de céréales a diminué pour atteindre 54,2% des importations alimentaires totales en juillet 2023, contre une part de près de 61,5% au cours de la même période en 2022. Le prix moyen du blé dur importé a diminué de 22,9%, tandis que le prix moyen du blé tendre importé a baissé de 18,3%, entraînant une baisse de la valeur des importations de céréales de 2,4 milliards de dinars en juillet 2023.

83.000

La production de viande de poulet de chair en Tunisie a légèrement augmenté de 3,9% pour atteindre 83.000 tonnes fin juillet 2023, par rapport à la même période l'an dernier. Selon les données publiées mardi 15 août par l'Onagri, le prix moyen mensuel a également affiché une hausse de 2,3% par rapport à juillet 2022. La production d'oeufs de consommation a atteint 1.064.700, en hausse de 6,1% par rapport à la même période de 2022. Le prix mensuel moyen des oeufs a diminué de 9,3% et de 18,1% par rapport à juillet 2022 et juin 2023, respectivement.

3,7%

Les exportations des dattes tunisiennes ont baissé de 3,7% en volume à 114.800 tonnes et de 1,2% en valeur à 685,5 millions de dinars depuis le début de la campagne agricole jusqu'à fin juillet par rapport à la même période de la saison dernière 2021-2022. Le prix moyen sur les 10 premiers mois de la campagne a augmenté de 2,7% à 5,97 dinars le kilogramme contre 5,82 dinars le kilogramme durant la même période de la saison précédente.

12.870

Les exportations des produits de la pêche jusqu'à fin mai se sont élevées à 12.870 tonnes pour une valeur totale de 253 millions de dinars contre 12.910 tonnes totalisant 260 MD au cours de la même période l'an dernier, affichant des baisses de 0,3% et 2,7% en volume et en valeur. Le prix moyen à l'exportation est tombé à 19,6 dinars/kg contre 20,1 dinars/kg en 2022. Ceci est le résultat de la tendance à la baisse des prix des huîtres (l'une des espèces les plus exportées), des coquillages et de la pêche en conserve.

La Tunisie exporte vers 39 pays, principalement l'Italie avec 35,4% de la valeur totale, la Libye (19,3%), les Emirats (12,6%) et l'Espagne (10,7%). Les importations halieutiques de la Tunisie s'élevaient à fin mai à près de 28.800 tonnes (165,5 MD) contre 26.000 tonnes (150 MD) durant la même période l'an dernier. La Tunisie a vu ses importations progresser de 10,8% en volume et de 10% en valeur. En revanche, les prix à l'importation sont restés stables par rapport à 2022 (5,7 dinars/kg). La balance du commerce extérieur de la pêche a affiché un excédent de 87,5 MD contre 110 MD durant la même période en 2022, soit une baisse de 20,5%.