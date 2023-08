Tunisie: Mutuelle des agents de la sécurité présidentielle / Concert de la vedette Saber Rebaï - Festif, du début à la fin !

De nouveau le public a rempli le théâtre romain de Carthage pour faire la fête avec Saber Rebai lors de la soirée organisée par la mutuelle des agents de la sécurité présidentielle.

A 22h00 tapantes, le public qui avait occupé les gradins et les chaises du Théâtre antique de Carthage acclamait son nom... Et à gros poumons, il l'acclamait de surcroît ! Oui! On s'impatientait pour voir ou pour revoir la star dont le public est toujours acquis. Saber Rebaï remonte pour la deuxième fois sur la scène mythique de Carthage, cette année, mais cette fois-ci pour un spectacle organisé par la Mutuelle des agents de la sécurité présidentielle en ce mardi 23 août.

Et voici que la star apparaît de blanc vêtu sans faire trop attendre son public qui l'accueille avec un tonnerre d'applaudissements. Saber Rebaï attaquera le spectacle avec «Tmanit» et «Bibasata» qui ont tout de suite enflammé le public. En effet, le début du spectacle de ce mardi était beaucoup plus pimenté que celui du 11 août au Festival international de Carthage. L'artiste déclarera après cette entrée fulgurante son amour pour «ce public tunisien exceptionnel qui, lorsqu'il admire un artiste, le fait avec beaucoup de sincérité».

Il saluera ensuite la Mutuelle des agents de la sécurité présidentielle avant d'ajouter : «Nous n'oublierons pas de rendre hommage aux martyrs des agents de la sécurité présidentielle. Que Dieu les accueille dans Son éternel Paradis».

Deux heures de spectacle où Saber Rebaï interprétera presque tous les succès de son répertoire «Ya lella», «Acheg», «Arbya», mais aussi des chansons dans un «mood» différent du genre «Ajmal Nisaa», «Ala Nar», «Elf salama», «Ezzet Nafsi», «Ezz El Habaieb». Nous avons eu également l'occasion durant ce spectacle d'écouter sa nouvelle création musicale «Chabouba», une chanson sympathique, très tunisienne dans ses paroles avec un rythme qui fait tunisien, mais qui est très exportable aussi.

C'est d'ailleurs là que réside l'intelligence de Saber Rebaï dans la composition de ses oeuvres... Place ensuite à ce qui est devenu la spécialité de l'artiste, à savoir les cocktails, et cette fois-ci c'est à Kacem Kéfi que le bouquet de chansons fut réservé. Un hommage à cet artiste qui a marqué l'histoire de la chanson tunisienne. Le spectacle sera clôturé avec le morceau agréablement rythmé qui a ouvert la soirée «Bibasata». Du début à la fin, c'était festif !