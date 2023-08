Tunisie: L'EST sous tension - Le Comité des sages appelle à l'union sacrée !

Le public «sang et or» attend plus de solidarité entre la famille de l'EST (Ph Mokthar H'MIMA)

Réuni en urgence, le Comité des sages de l'Espérance de Tunis rappelle le principe de solidarité de ses membres, les anciens présidents notamment, envers le président du club. Le comité a appelé à l'union sacrée et à soutenir Hamdi Meddeb et son comité directeur

S'il y a un club qui est bien connu pour la discrétion des membres de son bureau directeur, son président en particulier, c'est bel et bien l'Espérance de Tunis. Traditionnellement, les dirigeants de l'EST règlent leurs différends en interne. C'est que, d'habitude, le linge sale se lave en famille. Or, ces derniers temps, des rumeurs ont circulé et propagés par certains médias, selon lesquelles un ancien président et, de facto, membre du Comité des sages, comploterait contre les intérêts du club. Réuni en urgence, le Comité des sages de l'Espérance de Tunis rappelle le principe de solidarité de ses membres, les anciens présidents notamment, envers le président en exercice.

Le comité a appelé à l'union sacrée et à soutenir le président du club, Hamdi Meddeb, et son comité directeur, pour réussir la saison qui vient de commencer. Le communiqué du Comité, signé par son président Mahmoud Babbou, appelle les médias à éviter de propager les rumeurs qui sèmeraient la zizanie au sein du club. Le Comité des sages estime que les anciens présidents sont au-dessus de tout soupçon de comportement qui nuirait au club. Cela dit, le communiqué du Comité des sages n'accuse ouvertement aucun ancien président du club. On sait, toutefois, que la majorité des membres y ont assisté, mais pas tous...

Assumer ses responsabilités...

Finalement, le communiqué du Comité des sages est creux. Il appelle les médias (c'est encore vague) à ne pas propager des rumeurs. Il évite d'accuser les anciens présidents, alors que les rumeurs évoquent un seul ancien président connu de tous. Des rumeurs qui restent elles aussi évasives et non engageantes. Car, au final, personne ne veut assumer ses responsabilités. Il est temps pour l'Espérance de Tunis et tous les autres clubs tunisiens, du reste, de revenir aux fondamentaux de la communication, la vraie, en nommant un responsable des médias qui soit joignable et en mesure de fournir en informations utiles, et en temps réel, les médias connus pour leur intégrité. Cela éviterait justement les rumeurs...l'EST vit un moment de tension interne qu'il faudra bien gérer pour éviter l'escalade.