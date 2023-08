Congo-Kinshasa: Plus de quarante jours après, Chérubin Okende - La famille exige le corps !

Retrouvé mort, dès les premières heures du 13 juillet 2023 vers la route des Poids Lourds à Kinshasa, et autopsié le 3 août 2023, la dépouille mortelle de Feu Chérubin Okende Senga totalise ainsi plus de quarante jours à la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire. Et, pendant tout ce temps, les enfants et son épouse, les membres de sa famille aussi bien maternelle que paternelle, las de continuer à attendre indéfiniment les conclusions des enquêtes en cours, ont rencontré hier, en ses bureaux de travail, le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour réclamer le corps en vue d'organiser ses obsèques et d'amorcer les procédures devant permettre de concrétiser son inhumation, selon l'un des ses Avocats de la défense.

Quelle réponse leur a-t-on donnée ? A quand le début des funérailles ? Quel serait le jour de la levée du corps ? Rien n'a, cependant, filtré de cette rencontre. Toutefois, dans les milieux de sa famille, l'on souhaite que les choses aillent vite mais, sans en livrer la moindre indication sur des dates précises.

Ils estiment que, même s'il faut attendre les résultats de ces enquêtes-là, le corps de Chérubin Okende Senga, déjà criblé des balles, ne devrait plus pour autant en pâtir, en étant toujours consigné à la Morgue.

Et qu'une mise en bière laborieusement organisée autour de la prière envers Dieu, le Tout-Puissant, et du recueillement de tous ceux qui l'ont connu, consolerait sa famille et lui rendrait, en même temps, des hommages à la hauteur de ses bons et loyaux services rendus à la nation, sous ses multiples casquettes, de mandataire public à LAC, de Ministre des Transports, Communications et Voies de Désenclavement, de Député National ou, même, de celle des couleurs d'Ensemble pour la République, le Parti Politique dirigé par Moïse Katumbi Chapwe et dans lequel ce dernier l'avait désigné aux fonctions de Porte-parole qu'il a occupées jusqu'à son dernier soupir.