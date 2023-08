Afrique: IXès Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja - « Tous les prestataires contractants seront payés ! »

Le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) se dit étonné et surpris par la campagne médiatique menée par certains prestataires contre le CNJF et son Directeur national alors que le processus de désintéressement de tous les prestataires est bel et bien engagé. A ce propos, Isidore Kwandja Ngembo a tenu à apporter les assurances suivantes : tous les prestataires ayant signé un contrat avec le CNJF seront payés.

Approché par les médias à la suite de la publication des articles contradictoires inspirés par le responsable du Restaurant « Chez Ralph », un des prestataires retenus pour nourrir les arbitres et les membres de jury, M. Isidore Kwandja a invité ce dernier, le mardi 22 août 2023, pour faire le point et clarifier le dossier. Venu avec toute son équipe et ses Avocats, M. Ralph Diayika a échangé avec la Commission Restauration et d'autres experts du CNJF notamment, le service juridique et l'administration.

Il s'avère que le prestataire n'a pas nourri les délégations, comme il l'a prétendu dans la presse, du 25 juillet au 6 août comme initialement convenu. Sa prestation s'est arrêtée le 31 juillet. C'est ainsi qu'une commission a été mise sur pied pour une évaluation précise des services réellement rendus afin de déterminer ce qui est réellement dû.

« Le Comité National des IXès Jeux de la Francophonie va payer tous les prestataires qui ont signé un contrat avec nous. Ce n'est pas la personne du Directeur National qui paye ces prestataires mais le Comité National que je dirige et ce, après que le Gouvernement nous ait donné le fonds y afférent », a souligné M. Isidore Kwandja.

Le CNJF regrette que, pour faire pression, le prestataire « Chez Ralph » ait distillé des incongruités dans les médias pour ternir l'image du Comité qui s'est investi pour la réussite des Jeux de la Francophonie. Le CNJF déplore l'usage de ces méthodes alors qu'il n'y avait aucun obstacle pour son paiement. Il en est de même pour tous les autres prestataires qui attendent d'être payés.

Pour l'instant, tous les dossiers sont constitués et sont en attente de paiement dans les prochains jours, dès que le Gouvernement aura mis les fonds restants, à la disposition du CNJF qui s'engage à payer tout le monde.

Le CNJF profite également de cette occasion pour informer l'opinion qu'il n'a signé aucun contrat avec certains journalistes qui s'évertuent à crier sur la place publique que le CNJF leur doit des payements à la suite de leurs prestations lors des Jeux de la Francophonie. Ces Journalistes ont été envoyés par leur média. Tous les médias ayant signé un contrat avec le CNJF seront payés.