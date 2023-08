Afrique: Dans l'ouvrage « conflits et guerres au Congo des grands-lacs », le professeur Jean Kambayi démontre combien la RDC est dans une colonisation économique

Depuis 1965, c'est plus de 60 ans aujourd'hui qu'il s'observe un climat de guerre et d'insécurité en République Démocratique du Congo, semant peur et désolation dans les coeurs de la population. Cette observation faite par Jean KAMBAYI BWATSHIA, dans son ouvrage intitulé : « conflits et guerres au Congo des grands-lacs », retrace en long et en large le quotidien long et difficile du parcours d'un peuple vivant avec une somme des sentiments négatifs retenus prêt à exploser, un peuple qui jusqu'à ce jour cris alerte. Ce peuple, bien connu, c'est le peuple congolais.

L'auteur ouvre par l'affirmation selon laquelle, les péripéties sur les conflits et guerres de ce peuple restent énormes. Il pense que le problème majeur réside à la réponde de cette question : est-ce le peuple le problème ou soit le pays ? Jean Kambayi reconnait que ce peuple, nombreux soit-il mélangé des personnes venues d'ailleurs pendant l'époque coloniale ou après qui se sont installées et aujourd'hui porte la nationalité congolaise. Il se demande, aussi, dans ce même ouvrage, si et seulement si cela reste jusqu'ici la vraie raison qui justifie tout ce qu'il vit actuellement.

Pour lui, ce mélange des peuples se frottant aux congolais, et qui a réussi à porter les couleurs de la République, ne devrait nullement être appelés congolais.

« Les puissances mondiales rodent depuis plus d'un siècle comme des vautours gloutons autours de multiple richesses que possède le Congo-Kinshasa. Elles se rassemblent pour établir des stratégies sur la manière à exploiter une richesse qui n'est pas la leur. Les questionnements restent abondants sur la vrai nature de leur présence dans le pays, bien que disant voulant aider, cache t-ils d'autres intensions visant à s'enrichir en minerais et autres ressources de ce pays ? Sa Sainteté le Pape François lors de sa visite apostolique en RDC a déclaré « La RDC n'est pas une mine à extorquer ou un pays à dévaliser », s'exprime l'auteur.

%

Il poursuit en disant, par ailleurs que, les auteurs semeurs de trouble aujourd'hui dans la partie Est de la RDC sont aussi certains fils et filles du pays qui par vengeance tribale sème la terreur et la frayeur dans le coeur de leurs frères du même pays, victimes des injustes sociales.

Il réfléchi, en suite que d'une part comme d'une autre, il faut comprendre que la RDC, un si grand pays très riche qui a neuf voisins, ne peut qu'être convoitée et être confrontée à des sérieux problèmes. « Son emplacement est la raison de son malheur ? Sa richesse souterraine est certainement sujet de convoitise extérieure la base de tout ce conflit et guerre durant plusieurs décennies à ce jour. Les yeux du monde entier sont tournés vers ce pays à la potentialité inégalable en termes de ressources et aussi elle est une aide climatique », conclu l'auteur.

Sinon, Jean Kambayi est de ceux qui estiment que la République Démocratique du Congo est victime d'une colonisation économique. Néanmoins, il reconnait, quand bien même ces velléités, que le peuple congolais est décidé « à ne plus souffrir de ce cycle infernal d'insécurité et se dit prêt et debout pour tout affronter, tout, quoi qu'il en coûte pour arriver à arrêter ces guerres et conflits qui sévissent depuis plusieurs années ».