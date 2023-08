Congo-Kinshasa: La Fondation Denise Mupoyi officiellement lancée

Denise Mupoyi a lancé le mardi 22 août 2023 sa Fondation lors d'une conférence sous le thème : « Investir dans la jeune fille pour un avenir meilleur». C'est dans la salle de Silikin village à Kinshasa que cette dame aux multiples casquettes a exposé la vision de sa structure. Psychologue sociale, conférencière, formatrice et activiste en santé sexuelle et reproductive, Denise Mupoyi milite pour le respect des droits des femmes, des personnes vulnérables et des jeunes.

Sa structure a pour missions d'aider les démunis et vulnérables, éduquer la jeune fille, l'encadrement, la réinsertion socio-économique des filles-mères, et la conscientisation des jeunes face aux problèmes du développement du pays, la prise en charge médicale des personnes démunies et vulnérables.

Elle oeuvrera dans les domaines ci-après : le développement socio-économique et durable, l'entraide et citoyenneté; la création des espaces dédiés aux activités socio-éducatives des enfants ; l'insertion sociale des personnes vulnérables et celles en situation de handicap; l'hygiène et l'assainissement ; le sport, les technologies de l'informatique et de la communication ainsi que les arts.

Née d'un besoin de participer et d'accompagner la communauté dans son développement socio-économique, cette fondation entend bien atteindre ses objectifs dans ces différents domaines comme l'a rassuré sa fondatrice dans son discours: "A travers le développement durable et l'entraide, nous comptons organiser des rencontres intergénérationnelles, des partages d'idées, des loisirs en associant bien-être et épanouissement. Mobiliser également les habitants sur des préoccupations quotidiennes et apporter des solutions en mettant en synergie les compétences et les motivations de chaque individu.

Mettre en oeuvre des projets et des programmes de développement qui permettront de réunir la population sur des pratiques et des centres d'intérêt communs et promouvoir le civisme et la citoyenneté. A travers le volet développement socio-économique, nous comptons principalement organiser des séances de formations professionnelles adaptées aux besoins urgents des populations et de façon accélérée, fournir un accompagnement à la création et au développement d'activité artisanale et d'organisation professionnelle.

Ce volet vise toutes couches de la société et se veut être un moyen visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, femmes comme hommes, leur employabilité ainsi qu'un facteur de création d'emploi. A travers le volet hygiène et assainissement, l'association VISION XXL attache une importance particulière à la protection de l'environnement ainsi qu'au bien-être des populations. Il s'agit donc ici de développer des initiatives en relation avec l'hygiène, l'assainissement et, par-dessus tout, la protection de l'environnement car tout développement commence par le bien-être de ses acteurs. "

Pour Denise Mupoyi, les plus vulnérables sont non seulement la cible mais également les acteurs de la réussite de ce vaste projet:

"Les personnes vulnérables occupent une place importante dans l'atteinte de nos objectifs car étant l'avenir de la nation. Notre vision est donc de permettre leur plein épanouissement au sein de la communauté à travers la création d'espaces dédiés à leurs activités socio-éducatives, de les préparer aux réalités futures et de poser les jalons de leur insertion sociale et professionnelle. Il s'agira aussi pour nous d'apporter un soutien aux enfants dans leur cursus scolaire, surtout aux plus démunis, et aussi favoriser leur développement social".