Congo-Kinshasa: Conclave du génie scientifique congolais, RDC - Félix Tshisekedi assure la promotion de l'expertise nationale et de la recherche scientifique

Sous l'initiative du ministère de la recherche scientifique et innovation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé au lancement du premier conclave du génie scientifique congolais, le samedi dernier. Ce conclave va jusqu'au 24 août 2023, en vue de promouvoir des inventions et des innovations de chercheurs Scientifiques et Technologiques.

Dans son allocution, le chef de l'Etat a reconnu que c'est un devoir de l'Etat d'assurer la promotion de ceux qui font la fierté du pays notamment, pour la recherche scientifique qu'il considère, néanmoins, comme un outil agissant à la production et au développement des connaissances scientifiques.

«C'est un devoir de l'Etat de promouvoir l'expertise nationale et la recherche scientifique, car si l'on considère que la recherche scientifique est l'outil par excellence qui permet de produire et de développer des connaissances scientifiques en vue de la résolution des problèmes, il ne devrait y avoir ni barrière, ni incompatibilité entre les chercheurs, génies créateurs et les pouvoirs publics. C'est donc à juste titre que je salue ce rapprochement ; et mon souhait est que cette initiative ne tarde pas à être formalisée et pérennisée afin de combler ce profond fossé qui a souvent éloigner l'univers des chercheurs de la dynamique politique de la gouvernance de la chose publique», a déclaré Félix Tshisekedi, qui a du reste félicité tous les chercheurs de la diaspora qui se sont inscrits à ce premier conclave pour présenter leurs travails accomplis.

«De manière particulière, je m'empresse à présenter, à travers ma personne, les chaleureuses félicitations de la Nation toute entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce Conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Il s'agit, entre autres, de Madame MUBENGA Sandrine, Monsieur NGATU NLANDU Roger, Monsieur LAY EKUAKILLE Aimé, Monsieur KABEYA François, Monsieur KABOKO MONGA Jean dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisées dans l'intérêt de leurs compatriotes», a-t-il assuré.

Il a, en outre, demandé au gouvernement de la République d'investir dans la recherche scientifique. «Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour que le Fonds National pour la Recherche et l'innovation Technologique, déjà créé, bénéficie des crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la Loi de finances 2024. Il va sans dire qu'il est urgent pour le Gouvernement d'investir dans la recherche scientifique et de s'appuyer sur les résultats de celle-ci dans le processus de définition des politiques nationales ...J'instruis les ministres de la Recherche Scientifique et innovation Technologique et les autres ministres concernés de mettre en place sans tarder, une commission interministérielle de collaboration visant à injecter dans l'industrie nationale, en vue d'une production industrielle, tout produit d'invention ou d'innovation nationale, scientifiquement mis au point et règlementairement agréé par le ministère de la Recherche Scientifique et de l'innovation Technologique» , a conclu le Président de la République.

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, CHEF DE L'ÉTAT, À L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU PREMIER CONCLAVE DU GÉNIE SCIENTIFIQUE CONGOLAIS

Honorable Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Président du Sénat,

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Honorables Députés et Sénateurs,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions Diplomatiques,

Mesdames et Messieurs les Chefs de certaines Institutions de la République, Mesdames et Messieurs du Monde Académique et Scientifique,

Mesdames et Messieurs les Chercheurs,

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs.

C'est pour moi un grand honneur de procéder, ce jour, à l'inauguration du Conclave du Génie Scientifique Congolais. Il s'agit ici d'un évènement grandiose, aussi bien par sa symbolique que par la réalité qu'il porte ; et l'importance que je lui accorde est double : d'abord, parce que cet évènement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Ensuite, parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'indépendance, de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble : la prise en mains par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'invention et l'innovation technologiques, voie royale du développement des nations. Je voudrais ainsi féliciter le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique qui a pris la mesure de l'action en organisant ce conclave qui sera sans doute une vitrine de l'inventivité du scientifique et du chercheur congolais. En effet, comme je viens de le dire, c'est un devoir pour l'État de promouvoir l'expertise nationale et la recherche scientifique.

Car, si l'on considère que la recherche scientifique est l'outil par excellence qui permet de produire et de développer des connaissances scientifiques en vue de la résolution des problèmes, il ne devrait y avoir ni barrière, ni incompatibilité entre les chercheurs, génies créateurs et les pouvoirs publics. C'est donc à juste titre que je salue ce rapprochement ; et mon souhait est que cette initiative ne tarde pas à être formalisée et pérennisée afin de combler ce profond fossé qui a souvent éloigné l'univers des chercheurs de la dynamique politique de la gouvernance de la chose publique. Ceci est paradoxal ! Paradoxal surtout en ces moments de reconstruction nationale et de grands défis tant nationaux que mondiaux, notamment la sécurité, le développement industriel, le changement climatique, la transition énergétique et j'en passe.

C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs - présents et absents - basés au pays tout comme ceux de la diaspora qui ont pris inscription à ce Conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. De manière particulière, je m'empresse à présenter, à travers ma personne, les chaleureuses félicitations de la Nation toute entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce Conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Il s'agit entre autres de Madame MUBENGA Sandrine, Monsieur NGATU NLANDU Roger, Monsieur LAY EKUAKILLE Aimé, Monsieur KABEYA François, Monsieur KABOKO MONGA Jean dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisées dans l'intérêt de leurs compatriotes. Je ne saurais ne pas mettre en exergue la brillante participation de la jeunesse congolaise à ce Conclave.

En effet, après le beau cadeau offert à la Nation par la jeunesse congolaise dans les domaines sportif et culturel aux 9èmes jeux de la Francophonie, voici, à deux semaines d'intervalle, un deuxième trophée, scientifique et technologique cette fois-ci, dans lequel la jeunesse a rivalisé d'égal à égal avec les aînés. Au nom du Peuple Congolais, je félicite cette jeunesse scientifique qui s'adonne à la recherche, à l'invention et à l'innovation pour la dignité et la prospérité de notre pays. À vous tous aussi, membres du Conseil Scientifique National et membres du jury du Conclave, je vous présente mes très sincères félicitations pour avoir révélé à la Nation ses enfants qui s'adonnent à la création des outils de son autosuffisance économique. Face à l'évidence scientifique des produits de recherche endogène prêts à entrer dans le circuit des biens de consommation, j'instruis le Gouvernement de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi des finances 2024.

Dans le même ordre d'idées, les inventions et innovations non encore consommables mais dont la mise au point scientifique est terminée devront bénéficier d'une attention particulière des ministères concernés pour les appuis financiers et autres à même de les booster et de les intégrer, le plus tôt possible, dans l'économie nationale. Il va de soi que devant la nécessité pour notre pays de répondre de manière appropriée aux défis relevés ci-dessus, d'une part, et face à l'émulation de nos compatriotes à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les domaines de la recherche et de l'innovation, le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique devra doter l'État, sans tarder, d'une politique de recherche et d'innovation technologique, ainsi que des axes stratégiques de son application. D'ores et déjà, le Gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour que le Fonds National pour la Recherche et l'Innovation Technologique, déjà créé, bénéficie des crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la Loi des finances 2024. Il va sans dire qu'il est urgent pour le Gouvernement d'investir dans la recherche scientifique et de s'appuyer sur les résultats de celle-ci dans le processus de définition des politiques nationales.

Le combat pour l'introversion progressive de l'économie nationale va être boosté par l'injection des produits finis qui sont présentés au présent conclave et par d'autres en cours de finition dans les laboratoires et chantiers des inventeurs/ innovateurs. Progressivement et sûrement, la République Démocratique du Congo va combler le déficit de compétitivité commerciale avec de nombreux partenaires, particulièrement ceux de la SADC, de la CEEAC, de l'EAC, de la COMESA et de la ZLECAF. À cet effet, j'instruis les ministres de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique et les autres ministres concernés de mettre en place sans tarder, une commission interministérielle de collaboration visant à injecter dans l'industrie nationale, en vue d'une production industrielle, tout produit d'invention ou d'innovation nationale, scientifiquement mis au point et règlementairement agréé par le ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique. Je souhaite plein succès aux travaux du Conclave du Génie Scientifique Congolais, que je déclare ouvert. Je vous remercie