Sénégal: Pathé Diagne, un « militant des grandes causes concernant l'Afrique et les Africains' (ministre)

Dakar — Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a rendu, jeudi, un « vibrant hommage » au linguiste, économiste, historien et philosophe Pathé Diagne, décédé mercredi à Dakar, saluant le "militant des grandes causes concernant l'Afrique et les Africains. Un homme pluriel".

"Lourd d'un bagage intellectuel impressionnant, il était également et sans doute prioritairement, un militant des grandes causes concernant l'Afrique et les Africains", a dit le ministre dans un communiqué de presse reçu à l'APS.

Il estime, dans la même source, que Pathé Diagne a été "un homme multidimensionnel, un homme pluriel" qui avait fait du travail un sacerdoce.

Le linguiste était intéressé par tous les domaines des sciences humaines, selon Aliou Sow qui classe Diagne parmi les premiers et les plus illustres du continent, car il a été "un économiste pointu, philosophe solidement adossé à sa culture".

"Il a mené des combats épiques, aux côtés notamment de son ami le professeur Cheikh Anta Diop et d'autres comme le cinéaste Sembène Ousmane pour ne citer que ceux-là en faveur de la reconnaissance et de la valorisation des langues nationales et de l'histoire du continent", relève le ministre de la Culture.

Il ajoute également qu'on ne peut ne pas évoquer, pour leur rendre également hommage, les figures amicales du très sage Nigérien Diouldé Laya qui, avec son dauphin le Sénégalais Mangoné Niang, avec la collaboration passionnée de Pathé Diagne, ont fait la réputation scientifique du Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale de Niamey (CELTHO).

Pathé Diagne, c'était aussi les "Editions Sankoré", sur l'avenue William Ponty devenue aujourd'hui l'avenue Georges Pompidou en plein centre de Dakar, rappelle Aliou Sow.

"Un mythe, Sankoré ! Un véritable bastion des cultures africaines du monde noir, lieu de rencontres de tous les grands intellectuels et, conséquemment, espace de redistribution d'énergie pour une production scientifique à la mesure des ambitions de son continent !", souligne-t-il.

Pour le ministre, "Pathé Diagne a mis toutes ses forces dans l'action sur le terrain en tant qu'universitaire responsable et acteur culturel majeur".

"Il savait débattre et se battre. Ses contributions aux différents festivals culturels du monde noir, son audace de scientifique qui a voulu refaire et prouver par l'exemple, la traversée de l'Atlantique par Bakary II avant Christophe Colomb, le face-à-face historique de Cheikh Anta Diop avec les sachants et les apprenants à l'université de Dakar en 1982, sont quelques exemples des initiatives significatives qu'il a prises pour le continent", indique le ministre.

Aliou Sow souligne que la vie de Pathé Diagne fondée essentiellement sur une quête toujours inassouvie du savoir et sur l'action, est un exemple pour les générations présentes et futures, engagées dans la promotion de la vertu.