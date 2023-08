Sénégal: Pour une transition en 2024 - Taxau Temm appelle toute l'opposition autour d'une personnalité consensuelle dont la mission, mettre en oeuvre les Assises nationales

Afin d'assurer une transition réussie aux élections de 2024 et une mise en place d'institutions sécurisées au Sénégal, le mouvement Taxaw TEMM invite tous les gens qui se réclament de l'opposition à trouver une personnalité consensuelle dont la mission relèverait de la mise en oeuvre des Assises Nationales au bout de trois ans.

Par ailleurs, pour parer à toute dévolution dynastique, le mouvement politique coordonné par le professeur Bouba Diop, a recommandé qu'une fois la transition assurée de se pencher sur le choix d'une personnalité indépendant pour l'organisation des élections. Le professeur Bouba Diop et ses camarades faisaient face à la presse ce mercredi 23 août.

« La transition pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte que tous les gens qui se disent de l'opposition, qui se disent de la société civile, qui se disent indépendants que nous puissions être d'accord sur une personnalité consensuelle pour aller aux élections dont la mission en cas de victoire serait tout simplement dans une période de transition, trois par exemple, mettre en oeuvre les conclusions des Assises nationales et les conclusions de la CNRI et de la Charte de la bonne gouvernance », a appelé le Pr Mbaye Diagne Sy, qui pour fonder sa position, procède à un rappel historique sur les différentes modifications effectuée sur l'actuelle constitution. Et de soutenir : « La constitution actuelle qui, je rappelle, a été modifiée dans sa première phase jusqu'au référendum de 2016, à hauteur de 60% par l'actuel président de la République. Après le référendum, il y a des modifications qui ont été apportées à hauteur de 24%. Cela veut dire que la constitution de 2001 a été modifiée à hauteur de 84%. Donc, on a plus cette constitution là. Cela veut dire qu'on a une nouvelle constitution et personne n'en parle. »

« C'est ça, que nous pensons qu'il faut revenir aux Assises nationales. Il faut revenir à la CNRI, mettre des institutions qui soient sécurisées sur une période de trois ans, par exemple », s'est-il justifié.

Donc, à en croire les membres de Taxaw TEMM, « la personne qui sera élue durant cette trajectoire là, ne participera pas aux élections à venir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un candidat partisan mais nous avons besoin de quelqu'un qui mette en oeuvre les Assises nationales. »

Par ailleurs, une fois la transition faite, Pr Sy et le mouvement Taxaw TEMM recommande une personnalité consensuelle pour l'organisation des élections afin de parer à toute dévolution dynastique du pouvoir. Et d'indiquer : « Quand on terminera cette transition là, il faudra faire en sorte qu'il y ait une autorité indépendante qui organise les élections. Sinon, on va passer d'une dévolution monarchique du pouvoir à une dévolution dynastique du pouvoir, parce que c'est ce qui est en train de se faire. »

Le mouvement Taxaw TEMM faisait face à la presse ce mercredi 23 août 2023, pour faire la synthèse de ses Assises convoquées le 6 août dernier par le comité directeur à Thiès et qui portaient sur ses « Deux décennies de lutte pour une alternative et perspectives dans la transition ».