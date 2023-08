Cote d'Ivoire: Touba - Les recettes municipales passent de 26 806 336 Fcfa en 2018 à 56 106 864 Fcfa en 2022

Les recettes municipales sont passées de 26 806 336 Fcfa en 2018 à 56 106 864 Fcfa de recettes propres en 2022 avec un pic de 100 millions Fcfa en 2020. C'est l'un des points saillants du bilan de fin de mandature présenté le lundi 21 août 2023 par Adama Doumbia, le maire sortant de la commune de Touba, chef-lieu de région du Bafing dans le Distruct du Woroba. Au dire d'Adama Doumbia, cette avancée est due - "dans une zone où les taxes sont difficiles à collecter" - une sensibilisation des contribuables et l'instauration du recouvrement électronique.

Au plan des infrastructures, en général et dans le domaine de l'éducation en particulier, il est à mettre à l'actif de l'équipe sortante, la construction d'un bâtiment de trois salles de classe équipées en tables-bancs à l'Epp Plateau, la construction de deux cantines scolaires à Kouroukoro et Sanankoro, la construction d'un bâtiment de trois salles de classe à l'Epp Lamine Bah de Touba et dans le village de Mimballa. Adama Dpumbia a aussi installé des pompes hydrauliques à certains villages communaux, créé une radio communale au sein de l'hôtel de Ville, acheté un camion benne pour le ramassage des ordures ménagères, l'achat d'un véhicule pour le maire résident et l'informatisation de la procédure d'attribution des lots.

Du social également...

En sus, Adama Doumbia a achevé les travaux d'opérationnalisation de l'Hôtel de Ville en réhabilitant tous les bureaux et en les équipant en mobiliers, en outils informatiques. Quant à la salle de mariage, elle a entièrement été rénovée et mise au diapason de celles des grandes communes du pays, puisque dotée de toutes les commodités du standing d'une salle VIP. À cela s'ajoutent la construction d'un abattoir municipal moderne, l'extension du Foyer des jeunes qui était devenu exigu, le reprofilage des rues des quartiers de Touba, la construction de deux ronds-points qui contribuent non seulement à l'embellissement de la ville mais aussi et surtout à la régulation de la circulation; et l'acquisition de bâches et 300 chaises plastiques. Aussi, sous son mandat, selon lui, la " Cité de l'Arbre Céleste ", a vu installer ses tous premiers feux tricolores.

Outre ces travaux, des actions sociales ont été menées en faveur des élèves issus de familles défavorisées, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap physique, les indigents, la chefferie traditionnelle, les religieux, la jeunesse et les femmes à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Le premier magistrat de la commune de Touba a également procédé à la revalorisation des salaires des contractuels depuis fin janvier 2023, sur la base du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), adopté en conseil des ministres le mercredi 21 décembre 2022.