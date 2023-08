Ile Maurice: Cassis - Un septuagénaire attaqué par un chien alors qu'il se rendait dans une boulangerie

Il se remet de ses blessures. Un homme de 77 ans, domicilié à Cassis, a été attaqué par un chien alors qu'il se rendait à une boulangerie de la région. La victime a reçu des soins à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis.

L'incident a eu lieu le dimanche 13 août dernier. L'homme a été mordu à la jambe gauche. Contacté, le septuagénaire explique qu'il se sent mieux et qu'il remercie Dieu que rien de plus grave ne lui soit arrivé. «Les blessures commencent déjà à se cicatriser», explique-t-il. De confier que dans le passé, le chien était souvent devant la pâtisserie. «Le chien était agressif. Plusieurs personnes ont failli se faire mordre. Il appartient au propriétaire de la pâtisserie. Il n'avait pas l'habitude de l'attacher», poursuit l'habitant de Cassis.

Le retraité a été conduit à l'hôpital par un ami. Il a ensuite consigné une déposition au poste de police de Bain des Dames. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour rencontrer le propriétaire du chien. L'animal était sous la véranda de la boulangerie. À un certain moment, le chien s'est levé et a poursuivi un homme qui passait. La police a pu faire fuir le chien. Questionné, un employé de la boulangerie a révélé que le chien appartient au propriétaire du commerce. Ce dernier a été sommé de se présenter au poste de police où il a été verbalisé pour «allowing dog to stray».

Le pensionnaire lance un appel à la responsabilité des propriétaires de chiens et aussi aux autorités. «Il y a beaucoup de chiens dans la rue qui représentent un danger. Si vous avez un chien, il doit être dans votre cour et non en liberté. Il pourrait causer un accident. Imaginez un motocycliste qui pourrait faire un accident à cause d'un chien en liberté ou quelqu'un qui peut se faire mordre.» Il souhaite que les autorités trouvent des solutions contre le problème de chiens errants pour la sécurité de la population.