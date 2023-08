Togo: La Mairie de Bè Afédomé a aidé des centaines d'enfants à joindre l'utile à l'agréable !

Qui a dit que les enfants de la Commune de Golfe 1 n'ont pas du génie créateur en eux qu'il faudra réveiller ?

Après une première édition à succès lors des vacances 2021-2022, les autorités de la Mairie de la commune de Golfe 1 Bè Afédomé ont remis ça lors des vacances de cette année 2022-2023. La 2ème édition de l'évènement Vacances utiles de cette commune du Grand Lomé regroupe depuis quelques semaines déjà, et ceci sur cinq sites différents environ 350 enfants (à raison de 70 par site).

Sous la conduite de leurs encadreurs, ces jeunes gens sont instruits en matière de jeux ludiques, de l'orégamie, Jeu de football, pompom, jeux de sables (artistiques), jeux de multiplication, jeux d'addition, les jeux de scrabble localisés, Initiation à l'Anglais, jeux de tam-tam, la poterie (vases, mags, des jarres et des verres à boire)...

Au cours d'une visite effectuée par un de nos reporters à l'EPP Bè Kpota Atchantimé, un des sites, qui accueillent ces jeunes gens depuis déjà plus de deux semaines, le Co-ccordonnateur du projet Vacances Utiles à la commune de Golfe 1, Pierre-Paul Kuaku Tetteh a expliqué que « l'esprit de ce projet, c'est d'abord de ne pas laisser les enfants oisifs à la maison, rompre avec le train-train quotidien de cahiers om ils font encore des cours de vacances. On suppose que les vacances, c'est pour que les esprits se reposent et travaillent autrement. Le maire a réfléchi avec la promotrice et co-initiatrice Mme Venance, à faire une utilité d'activités afin d'apprendre, pendant qu'ils sont à la maison. Il s'agit d'une manière de les amener à comprendre qu'ils peuvent apprendre tout en s'amusant et booster par là leur ouverture d'esprit ».

S'il s'est réjoui de ce que le projet a grandi un peu plus, seulement après une édition, en y ajoutant un nouveau site (la première édition a été faite sur quatre site), il s'est dit reconforté par les retours qu'ils ont eu près des enseignants mais aussi des parents. « Nous avons eu des retours de quelques parents qui ont attesté qu'ils ont vu un changement dans le comportement de leurs enfants. Aussi, la directrice d'une des écoles dont sont issus les enfants de la première édition, a confié que "Les enfants ont changé, ils sont plus actifs, plus smarts, plus motivés. Ils arrivent tout timides mais qui repartent plus smarts" », a témoigné M. Tetteh.

Il a regretté que compte tenu des moyens et des objectifs fixés avant le démarrage, certains enfants qui, bien que n'étant pas retenus avaient fait le déplacement des sites avant d'être retournés chez eux, et donne rendez-vous à ces derniers pour la prochaine édition et a également invité certains parents à pouvoir également s'inspirer de certains échos des activités tenues pour soumettre leurs enfants à ces types d'activités ludiques.

Même échos ou presque chez la coordinatrice des activités du projet à l'EPP Bè Kpota, Nelia Essigan Agbo. Elle a posé un regard prometteur sur ces enfants encadrés. « On a vu que les enfants ont psychologiquement beaucoup évolué, leur dynamisme, leur envie de faire quelque chose de bien ... ils ont été en joie ces jours passés. On leur a appris beaucoup de choses. Comment aborder les activités, avec joie, et plus de vigueur. L'organisation a évolué dans ce sens où certaines activités faites cette année n'avaient pas été faites l'année dernière, exemple de L'arbre à perles et autres. A voir leur évolution, on voit en ces enfants, plus d'envie de travailler », a-t-elle expliqué.

Quand aux bénéficiaires, ils n'ont pas manqué de remercier les promoteurs. « On a fait beaucoup de choses, des bracelets, porte-crayons, comment utiliser des cartons pour fabriquer des choses... on a chanté, beaucoup de jeux. Je suis content de participer à ce projet et je remercie les organisateurs. Que Dieu les assiste pour que ça soit encore plus meilleur l'année prochaine », a confié le jeune Bernard.

A sa suite, Natasha, élève en classe de CM2, a relevé entre autres activités faites, « l'anglais, comment faire les verres, les pots de fleurs, cor cottes, peintures... Je suis très contente d'avoir pris part ». Tous deux ont imploré Dieu afin qu'il assiste les promoteurs et encadreurs afin que la prochaine édition de projet Vacances Utiles soit encore meilleure et profite à d'autres enfants aussi comme eux.

En attendant que les rideaux ne tombent la semaine prochaine sur cette 2ème édition à succès, rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition qui promet encore plus d'innovation et d'ouverture aux jeunes enfants de la Commune de Golfe 1 avec pourquoi pas l'ajout d'un nouveau site, aux 5 de cette édition, à savoir, EPP Bè Kpota, EPP Avélimé, EPP Anfamé Nord, EPP Klobatèmé, EPP Dénouvimé.