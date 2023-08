Maroc: Clôture à Al-Qods du programme 'Ecoles d'été' organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Al-Qods — Les activités du programme "Ecoles d'été" organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pendant quatre semaines sous le slogan "Diffusion des valeurs d'unité et de solidarité", se sont clôturées mercredi à Al-Qods.

Plus de 3.000 enfants répartis dans quatre écoles et neuf centres à travers tous les quartiers de la ville Sainte ont profité de ce programme.

Le programme, auquel a participé la Direction de l'Éducation aux côtés de 12 institutions sociales d'Al-Qods, comprenait des activités de divertissement et de loisirs, à travers des jeux de spectacle pour les enfants et leurs familles, des jeux d'intelligence, des soirées d'animation et de carnaval, et du théâtre de marionnettes, avec la participation d'artistes spécialisés.

Le programme a été également marqué par des cours d'éducation et de formation notamment des ateliers thématiques dans les domaines des arts, de la musique, du théâtre et du sport, ainsi que des ateliers spécialisés sur les langues vivantes, les bonnes pratiques pour la préservation de l'environnement et de l'équilibre naturel et les technologies de la communication et des médias.

L'Association du Centre culturel marocain "Bayt Al Maghrib" a organisé, en collaboration avec les principaux clubs sociaux d'Al-Qods, le festival la "Marche verte" à Beit Hanina, Al-Issawiya, Jabal Al-Mukaber et Hay Al-Nassara, qui a connu une affluence importante des familles et des artistes maqdessis, que l'Agence tient à impliquer dans ses activités et événements artistiques et de divertissement pendant le mois sacré de Ramadan, et à d'autres moments, pour les soutenir à poursuivre leur activité artistique constructive et bénéfique.

Le programme "Ecoles d'été" consacre le rôle de l'école dans la diffusion des valeurs d'unité et de solidarité parmi les générations palestiniennes à travers le plus grand rassemblement d'enfants à Al-Qods, que ce soit en termes de nombre de bénéficiaires ou d'encadrement.