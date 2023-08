Gabon: Département de Lékoko - Les Pédégistes intensifient la proximité

C'est désormais la stratégie la plus en vue à Bakoumba et dans le reste des localités du département de Lékoko, celle d'aller au contact des populations porter le message du candidat Ali Bongo Ondimba.

En effet, ces derniers jours, le candidat aux législatives, Lionel Stéphane Bayogha, les têtes de listes au département et la commune, Pierre Alban Obandji et Juste Rock Atana N'daly et les membres du bureau politique Jean-François Yanda, Alice Bertille Bikissa Nembé, Ghislain Mouandza Mboma et Antoine Liyogho sont sur le terrain de jour comme de nuit. Idem pour le doyen politique de la localité, Célestin Bayogha Nembé qui visite aussi des familles préalablement identifiées.

A chaque étape, ce sont les réalisations du Président Ali Bongo Ondimba qui sont expliqués aux populations et sa vision pour notre cher pays le Gabon. A cela s'ajoute le processus de vote. Ce d'autant puisqu'il s'agit d'une première expérience et qui est peu ou mal expliquée parfois aux jeunes, femmes et personnes âgées.

Les colistiers PDG et les membres des structures de base du parti, pour leur part, sillonnent les coins chauds de la commune de Bakoumba et des cantons nord et sud pour ratisser large. Les quartiers généraux de champagne du tête de liste Juste Rock Atana N'daly sont mis aussi à contribution pour maintenir la flamme de la proximité au centre ville de Bakoumba.

Il est aussi à noter que dans la stratégie qui est mise en place par le directoire de campagne à la commune, chaque colistier travaille sur la base de la liste des personnes enrôlées et sur laquelle figurent des grandes familles.

Outre des réunions de mise au point chaque soir, d'autres activités sont prévues ces 2 derniers avant les élections.