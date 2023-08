Burkina Faso: Symposium national sur les abattoirs et aires d'abattage - Des acteurs en quête de solutions pour assainir le secteur

Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises organise le 1er symposium national sur les abattoirs et aires d'abattage, jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Dicko.

Les abattoirs jouent un rôle important sur les plans socio-économique et sanitaire au Burkina Faso. Ils favorisent l'essor du secteur de l'élevage en facilitant et en accélérant le processus de commercialisation de la viande. Ils constituent une source de revenus pour tous les intervenants de la chaine du secteur de l'abattage à savoir les bouchers, les transporteurs, les opérateurs économiques, etc. Toutefois, force est de constater qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement, la transformation du bétail-viande est confrontée à des difficultés majeures d'ordre technique, organisationnel et financier qui se sont accrues ces dernières années.

Cette situation a entrainé un déficit structurel des résultats d'exploitation, des pertes de capitaux propres, une accumulation importante des dettes d'exploitation et une détérioration du climat au sein des abattoirs. C'est ce qui justifie la tenue de ce 1er symposium national sur les abattoirs et aires d'abattage organisé par le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises, jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou.

Placée sur le thème« Développement de la transformation du bétail et de la commercialisation de la viande au Burkina Faso : quelles réformes pour des abattoirs et aires d'abattage viables et compétitifs », cette rencontre vise à réunir les parties prenantes de la chaine de valeur du bétail-viande en vue d'échanger sur les sujets d'intérêts communs inhérents au redéveloppement, à la pérennité et à la rentabilité financière des abattoirs et des aires protégées au Burkina Faso.

« Après une visite que j'ai effectué, le 27 avril 2023 à l'abattoir de Bobo-Dioulasso, j'ai personnellement été touché par l'état des infrastructures et des conditions de travail du personnel. Il résulte de ce constat qu'il était plus qu'urgent qu'une réflexion profonde soit menée à l'effet de trouver des solutions adéquates aux problématiques d'abattoirs et aires d'abattage », a confié le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des ressources animales, Amadou Dicko, au nom du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes Entreprises.

Au regard des enjeux liés à la tenue de ce symposium, il a exhorté les participants à des débats francs afin d'apporter des recommandations et solutions à ce secteur afin de relever les défis actuels de la chaine de valeur bétail-viande dans la perspective d'instaurer une rupture pour un nouveau départ. La représentante du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Mamounata Ouédraogo/Kiemtoré, quant à elle, a fondé l'espoir que les conclusions des travaux permettent de dégager, entre autres, une conduite à tenir pour la gestion des abattages.