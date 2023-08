Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le ministre Emile Zerbo encourage les Forces de sécurité intérieure

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo, s'est rendu successivement à l'Etat-major de la gendarmerie nationale (EMGN), de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et à la Direction générale de la police nationale (DGPN), le jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou. L'objectif était d'encourager ces Forces de sécurité intérieure dans l'accomplissement de leurs missions.

Le ministre de l'Administration terri-toriale, de la Décen- tralisation et de la Sécurité Emile Zerbo veut mieux s'imprégner du fonctionne-ment des Etats-majors des forces de sécurité intérieure, notamment la Gendarmerie nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la Direction générale de la Police nationale. Dans cette dynamique, il est allé échanger avec le personnel de ces différentes entités, le jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou. L'objectif de cette visite, selon le ministre en charge de la sécurité est de les féliciter et les encourager pour le travail abattu dans ce contexte de lutte contre le terrorisme.

« C'est une visite d'échanges qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal du ministère de l'Administration du territoire et de la Sécurité. C'est normal pour nous de nous y rendre pour échanger avec les hommes, connaître les réalités de fonctionnement, les défis qui se présentent à eux et les perspectives que nous pouvons ensemble mettre en oeuvre pour leur meilleur fonctionnement et pour le bien des populations burkinabè », a fait savoir Emile Zerbo, à l'issue de sa tournée. En effet, de l'Etat-major de la Gendarmerie nationale à la Police nationale en passant par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le ministre de la Sécurité a pu se rendre compte des réalités de ces forces intérieures et les défis du moment à relever.

Renforcer les acquis

Au constat, le ministre Zerbo a exprimé sa fierté, car ayant rencontré des hommes motivés et prêts à relever les défis sur le terrain. « On m'a relaté des actes de bravoure qui ont été posés sur le terrain par des gendarmes, des sapeurs-pompiers et des policiers qui se battent aujourd'hui sur le territoire national. Ce sont des actes à saluer et à encourager et j'en suis fier », s'est-il exprimé tout en promettant renforcer les acquis pour plus d'efficacité. Cette visite a été l'occasion pour les premiers responsables des entités des forces de sécurité intérieure d'avoir des échanges directs avec le ministre de tutelle.

Au nombre des doléances formulées à l'endroit du ministre Zerbo, figurent le manque des infrastructures de protection des hommes sur le terrain et la logistique de mobilité. A toutes ces inquiétudes, Emile Zerbo a pris l'engagement d'y apporter des réponses. « La suite de cette visite est de renforcer les acquis que nous avons déjà obtenus. Nous savons que sur le territoire national, aujourd'hui, il y a des avancées. Il faut, juste savoir renforcer ces acquis, les mettre à profit et continuer », a expliqué Emile Zerbo.