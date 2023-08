Sénégal: CMU - Plus de 4 millions de bénéficiaires enrôlés dans les mutuelles de santé (Bocar Mamadou Daff)

Dakar — Les mutuelles de santé ont enrôlé plus de quatre millions de personnes à travers le territoire national, a indiqué, jeudi, à Dakar, le directeur de l'Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANCMU), Bocar Mamadou Daff.

»Plus de 4 millions de bénéficiaires sont enrôlés dans les mutuelles de santé », a -t-il notamment dit en présence du secrétaire général du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Equité sociale et territoriale, Ndiogou Diouf.

Il intervenait lors de la deuxième édition de la journée nationale des agents de promotion des mutuelles de santé (APM), axée sur le thème : »Rôle des APM dans la mise en oeuvre du programme de Couverture maladie universelle (CMU) ».

Bocar Mamadou Daff a indiqué que cette journée a pour but de faire un état des lieux exhaustif des activités menées par les APM, d'analyser l'apport des activités des APM sur le renforcement des mutuelles de santé communautaires et du programme de la CMU de manière générale et d'identifier les principales difficultés rencontrées par les APM dans l'exercice de leurs fonctions.

»Il s'agira également d'identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises sur le terrain et d'identifier les perspectives pour renforcer l'apport des mutuelles de santé au développement de la CMU, à travers un meilleur rendement des APM et conformément aux orientations stratégiques de l'Agence de la CMU », a -t-il ajouté.

%

M. Daff a également souligné que le recrutement en bonne et due forme des APM ne saurait tardé. »'(...). C'est un processus que nous avons commencé, nous avons de bons résultats, nous pensons à leur devenir », a-t-il dit, promettant d'oeuvrer davantage pour l'amélioration de la situation de ces agents.

En 2018, l'Agence nationale pour la CMU et l'Union nationale des mutuelles de santé communautaires (UNAMUSC) nouaient un partenariat stratégique visant à mettre des agents de promotion des mutuelles (APM) à la disposition des organisations mutualistes. Cela a débouché en 2021, sur une nouvelle convention de partenariat avec la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels (MNSAC), laquelle a permis le recrutement de 300 agents.