Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Aout 2023

Sénégal : Justice- Des leaders de Yewwi Askan Wi à l’hôpital pour rencontrer Sonko

Après Touba où le khalife leur a remis des dattes à donner à Ousmane Sonko pour arrêter sa grève de la faim, la coalition Yewwi Askan Wi s’est rendue ce 23 août pour rencontrer le maire de Ziguinchor. En effet, à la tête d’une délégation, le président de la conférence des leaders Habib SY et Birame Souleye Diop se sont rendus à son chevet afin qu’il applique le Ndigël du khalife des mourides. Cependant, ils n’ont pas pu le rencontrer. A en croire les Echos, son médecin traitant leur a demandé de revenir une autre fois car son patient doit se reposer. En outre, son avocat qui donne de ses nouvelles a révélé que « l’état de santé de Ousmane Sonko s’est fortement détérioré hier nuit (22 août) ». (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Élections locales 2023 - Adama Tougara appelle à une campagne apaisée

La campagne des élections municipales et régionales s’ouvre officiellement le samedi 26 août 2023, sur l’ensemble du territoire national et ce, pour une semaine. A l’orée de cette échéance, le Médiateur de la République, Adama Toungara, dans un communiqué dont Fratmat.info a eu copie, appelle les partis politiques, candidats et leurs partisans à une campagne électorale apaisée pour une Côte d’Ivoire prospère.Rappelons que les élections municipales et régionales se tiendront le samedi 2 septembre 2023. (Source : fratmat.info)

Mali : Terrorisme aux frontières - Des frappes de l’armée Nigérienne contre Daesh neutralisent Moussa-Mnla

Un membre du Mnla qui a rejoint les terroristes de l’Etat Islamique au Grand Sahara (Eigs) a été neutralisé le mardi dernier par l’armée nigérienne. Selon les informations, le surnommé Moussa Mnla (Mouvement national de Libération de l’azawad), et d’autres membres de Daesh se trouvaient entre Anderamboukane au Mali et Banibangou au Niger. C’est au niveau de cette dernière localité qu’ils ont essuyé des frappes de l’Armée de l’Air (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Malgré l’insécurité- Des fonctionnaires sommés de rejoindre une localité en proie au terrorisme

Depuis 2015, le Burkina est confronté à une crise sécuritaire sans précédent ayant fait plus d’un millier de victimes et plus de deux millions de déplacés. Le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, a invité les agents de la fonction publique, qui ont déserté leurs postes en raison de la situation sécuritaire, à y retourner.« Il m’a été donné de constater que des agents (…) se rendent à Ouagadougou et refusent de revenir à Dori malgré les dispositions prises au niveau de la base aérienne pour leur retour au regard du contexte sécuritaire rendant impraticable l’axe Kaya-Dori », peut-on lire dans la note du gouverneur. L’officier de l’armée burkinabè a invité les directeurs régionaux des services publics du Sahel prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour des agents concernés. Cette mesure vise à « optimiser le fonctionnement des services ». Il a appelé également les directeurs régionaux du Sahel à prendre des sanctions, « conformément aux textes en vigueur », à l’endroit des agents réfractaires. (Source : aouaga.com)

Rca : Coopération - Des éléments des forces armées formés à la destruction neutralisation d’engins explosifs

Des éléments des Forces armées centrafricaines (Faca), après une formation théorique sur la neutralisation et la destruction de munitions et d'engins explosifs, ont participé à un exercice pratique de destruction de munitions collectées et obsolètes, le vendredi 18 août 2023 au Camp Kassaï à Bangui. L’exercice a été supervisé conjointement par l’Unité anti-mines des Nations Unies (Unmas) et l'Unité cambodgienne de la Force de la Minusca, spécialisée dans la lutte contre les mines et les engins explosifs. Les 17 éléments des FACA qui y ont participé ont déjà suivi des formations dans la réalisation de fourneaux de destruction de munitions explosives de différentes tailles et calibres. (Source :abangui.com)

Gabon : Enregistrement présumé - L’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Gabon contraint de s’expliquer

Le général de division de gendarmerie Nicolas Kouakou, ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Gabon, a été sommé mardi dernier par Hermann Immongault, ministre des Affaires étrangères, de s’expliquer à la suite de la diffusion d’un enregistrement audio d’une conversation attribuée à Alexandre Barro Chambrier et Albert Ondo Ossa dans lequel le premier assure du soutien d’Alassane Ouattara pour la prise du pouvoir au terme de la présidentielle de samedi prochain. Selon Africa Intelligence, mardi 22 août dernier à Libreville s’est tenue une rencontre entre Hermann Immongault et Nicolas Kouakou. Au centre de celle-ci, l’enregistrement audio d’une conversation diffusée sur la chaîne de télévision publique Gabon 1ère la veille et attribué à Alexandre Barro Chambrier et Albert Ondo Ossa, tous deux membres de la plateforme d’opposition Alternance 2023.Dans cette audio pour lequel une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de Libreville, le premier cité assure le second, candidat à la présidentielle au Gabon, de l’appui d’Alassane Ouattara pour la prise du pouvoir à la suite du scrutin du 26 août prochain. Nos confrères rapportent en effet que si le palais présidentiel à Libreville évoque « une simple discussion » entre les deux personnalités, Abidjan n’a pas du tout apprécié. En vacances à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, au sud de la France, Alassane Ouattara en a été informé par ses services. Sans nul doute qu’il a exprimé sa désapprobation à son homologue gabonais. (Source : alibreville.com)

Guinée : Politique nationale- Le coup de fil d’Alpha Condé à Cellou Dalein Diallo…

Alpha Condé a fait sien de cette assertion de l’opposant le plus redoutable de son régime qu’il a appelé ce jeudi 24 août 2023. Selon nos informations, l’ex dirigeant guinéen a appelé le président de l’Ufdg pour compatir à ses douleurs suite à la disparition de sa grande sœur. Les deux rivaux politiques de ces dernières années en Guinée ne s’étaient plus parlé depuis un peu plus d’un an. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo ont échangé aujourd’hui. L’ancien Président guinéen, en « exil médical » en Turquie a appelé le leader de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis Dakar pour lui présenter les condoléances suite au décès de sa grande sœur, Hadja Aissatou Dalein Diallo, a appris Africaguinee.com de sources sûres. Alpha Condé ne s’est pas limité au « simple coup de fil consolateur », précise notre informateur. Il a aussi dépêché quelqu’un (un de ses hommes de confiance) qui a participé à la levée du corps. L’émissaire de l’ex président a apporté une enveloppe (dont nous préférons taire le montant) à la famille de la défunte. ( Source :africaguinee.com)

Togo : Grand Lomé : une campagne pour sensibiliser sur la gestion des déchets solides

Restes de nourriture, papier usagé, bouteilles en plastique ou en verre… Le District Autonome du Grand Lomé (Dagl) lance une vaste campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets solides. Lancée mardi 22 août dernier à Lomé, cette campagne s’inscrit dans le cadre de la phase 3 du Projet environnement urbain de Lomé (PEUL III), notamment sa composante 1 qui vise l’amélioration de la gestion des déchets. L’objectif, selon Dagl c’est de renforcer l’information et la communication autour de ses grandes activités en matière de gestions des déchets solides urbains, promouvoir les bonnes pratiques et le changement de comportements des populations du Grand Lomé, ainsi que des riverains du Centre d’enfouissement technique (Cet) d’Aképé, entre autres. Cette activité est financée à hauteur de 100 millions francs Cfa par l’Agence française de développement (Afd).( Source :alome.com)

Benin : Montée des eaux - 02 morts enregistrés à Adjohoun

La montée des eaux continue de faire des dégâts au Bénin. Après Kandi et Tchaourou, c’est le tour des populations d’Adjohoun de subir la fureur de l’eau. Cette situation est susceptible de compromettre le démarrage effectif des activités scolaires prévues pour septembre. Deux morts ont été enregistrés dans la commune d’Adjohoun suite à la montée des eaux. Selon le maire, la situation est déjà inquiétante alors que nous ne sommes qu’au début de la crue. D’après lui, près de la moitié des arrondissements de la commune est touchée, couvrant une superficie très considérable. Les victimes sollicitent l’aide des autorités et des personnes de bonne volonté. « Il y a de l’eau partout. Nous ne savons plus quoi faire et où aller. Aidez-nous.« , a confié une sinistrée désespérée. Dans certaines localités du septentrion, les populations vivent le même calvaire. A Tchaourou et à Kandi, il y a eu d’énormes dégâts du fait de la montée des eaux. (Source : acotonou.com)