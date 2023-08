Afrique: 7e Art - Appel à films au Festival Douala séries

Le Festival panafricain de série, qui va tenir sa 13e édition, du 15 au 18 novembre, à Douala au Cameroun, a lancé un appel à participation auprès de tous les producteurs et réalisateurs de web séries qui voudront mettre leurs œuvres à la disposition du public. Le délai de fin d'inscription est prévu pour le 18 septembre.

La compétition est divisée en trois catégories. Il s'agit, entre autres, de la compétition officielle (catégorie en compétition) qui concerne toutes les séries d'une durée minimale de 26 minutes et maximale de 52 minutes. Les séries en compétition ne doivent pas avoir été diffusées sur le continent, quel que soit le moyen utilisé. Cette condition garantit l'exclusivité des œuvres présentées lors du festival. Les saisons 2 et plus ne peuvent pas concourir.

En ce qui concerne la catégorie Douala web, celle-ci est ouverte à tous les web séries d'une durée maximale de 7 minutes. Les séries doivent être spécifiquement destinées à une diffusion sur internet en premier lieu.

Quant à la catégorie en compétition/hors-compétition, elle offre l'opportunité de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles tendances. Il s'agit généralement d'une section dédiée à la découverte et ouverte à tous les formats. Tout comme la compétition officielle, les saisons 2 et plus ne sont pas éligibles.

Le dossier de candidature doit comporter le nom et le prénom du candidat, l'adresse téléphonique et mail, le choix de la catégorie, le titre de la série et son bref résumé, la photo du réalisateur et sa biographie, les rôles des personnages principaux de la série, la durée et le nombre total des épisodes de la série.

Soulignons que pour toutes ces catégories, les séries doivent être traduites ou sous-titrées en anglais ou français et sont à inscrire en ligne via le site de l'évènement.