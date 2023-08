Afrique: Isma Harvin Bihani Yengo - 'J'ai horreur de l'amateurisme qui n'a pas de place au cinéma'

interview

Le 26 août, Isma Harvin Bihani Yengo va animer une masterclass sur le thème "Le port du personnage/De la personne au personnage, du personnage au jeu d'acteur" à Pointe- Noire. Un rendez-vous qui va permettre aux participants de se familiariser avec le monde du cinéma via des exercices pratiques, des conseils et un accompagnement sur mesure par rapport aux requêtes des participants.

Les Depêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Pourquoi une masterclass sur ce thème ?

Isma Harvin Bihani Yengo (I.H.B.Y.) : C'est parce que transmettre a toujours été ma passion. Et de toute évidence, j'ai horreur de l'amateurisme qui n'a pas de place dans l'art et encore plus au cinéma. Et puis nous avons continuellement besoin de nous former afin de parfaire nos compétences car il n'y a rien de plus désagréable quand un rôle est mal interprété, je pourrais dire qu'il est parmi les clés de la réussite d'un film. Ma peur donc est de laisser une génération d'acteurs sans connaissances ni codes réels dans ce métier. Et mon devoir est d'apporter ce savoir auprès de jeunes cinéastes pour que demain nous ayons un prototype d'acteurs congolais bien outillés.

L.D.B.C. : A qui est destinée la masterclass ? Est-elle uniquement conçue pour les cinéphiles ou aussi pour les novices ?

I.H.B.Y. : La masterclass est destinée aux adultes et jeunes à partir de 16 ans et plus. Elle est ouverte au large public, cinéphiles comme novices. Et contrairement à ce que l'on pense, ce sont en général les cinéastes qui apprennent moins car le fait d'être dans les arcanes du cinéma font d'eux des professionnels et ceux-ci pensent qu'ils n'ont plus besoin d'un recyclage alors que ce métier évolue tous les temps.

L.D.B.C. : Combien de personnes sont attendues à ce rendez-vous ? Et pour quelle fin ?

I.H.B.Y. : Au départ, nous attendions près de 50 personnes, une stratégie mise en place pour voir réellement l'engouement de la population. Mais nous avons dû réduire l'effectif à dix personnes pour mieux les accompagner pour que, à la fin de la rencontre, ceux-ci soient en mesure d'interpréter un rôle de façon professionnelle en tenant en compte des notions apprises lors de cette rencontre.

L.D.B.C. : Qu'est-ce-que cette masterclass apportera de plus aux participants?

I.H.B.Y. : Grace à la masterclass, ils vont acquérir des notions susceptibles de les aider à comprendre les principes du jeu d'acteur et son fonctionnement. Et comme je l'ai signifié dans le contenu de la masterclass, cette rencontre ne fera pas d'eux ou d'elles tout de suite des acteurs et des actrices complets. Ce n'est qu'avec le temps et le travail qu'ils auront assimilé les notions apprises et qu'ils évolueront dans leur jeu d'acteur. Léo Messi et Christiano sont les meilleurs joueurs du monde mais ils continuent à s'entraîner pour maintenir leur performance.

L.D.B.C. : Quelles sont vos attentes à la fin de cette masterclass ?

I.H.B.Y. : J'attends que les participants sortent plus outillés, qu'ils trouvent des réponses aux questions qu'ils se posent et que, par la suite, cette connaissance les poussent à se reconsidérer en travaillant dur car il n'y a pas d'autres secrets pour réussir dans ce milieu.