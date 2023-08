Congo-Kinshasa: Intentions de vote - Félix Tshisekedi largement en tête devant Katumbi et Fayulu

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est assuré de rempiler pour un deuxième mandat. C'est, en tout cas, ce que confirment les résultats des enquêtes du baromètre menées du 5 avril au 20 juillet par le cabinet de sondage américain Geopoll.

À quatre mois de l'élection présidentielle, l'écart se creuse entre Félix Tshisekedi et ses principaux concurrents réunis au sein d'une opposition fragmentée et en perte de vitesse. En tout cas, la plupart des Congolais interrogés croient avoir de bonnes raisons de renouveler leur confiance en Félix Tshisekedi en s'en tenant aux réalisations ayant émaillé son premier quinquennat. Globalement satisfaite par le bilan de Félix Tshisekedi, la majorité des Congolais pensent lui donner une seconde chance afin de lui permettre de parachever ce qu'il a commencé.

En effet, les réalisations de Félix Tshisekedi sont innombrables et attestent de sa volonté de changer le cours de l'histoire dans ce pays, se convainquent de nombreux observateurs. De la construction des routes et d'autres infrastructures de base à l'emploi pour les jeunes, en passant par la gratuité de l'enseignement (pour ne citer que celles-là), c'est autant dire que le visage de la République démocratique du Congo (RDC) sous Félix Tshisekedi est en train progressivement de changer. Au moins 65% de Congolais, selon ce sondage, ont exprimé leur intention de lui accorder un second mandat.

Loin devant ses principaux opposants, Moïse Katumbi (12%) et Martin Fayulu (8%). Il est à noter que cette enquête a été menée dans toutes les provinces de la RDC par méthodologie d'échantillonnage en grappes sur un échantillon de 7.422 ménages, au moyen de la sélection basée sur le système d'information géospatiale. Pour rappel, le baromètre socio-politique GeoPoll est une initiative visant à collecter des données rapides, précises et solides sur les principaux problèmes sociaux et politiques dans les pays en développement.