Congo-Brazzaville: Prix des jeunes écritures RFI-AUF 2023 - Bayonne Tchikounh en finale

Au départ 365, ils ne sont plus que 30 candidats à être retenus pour la finale du prix des jeunes écritures RFI-AUF 2023. Dans cette cohorte, le jeune congolais Bayonne Tchikounh avec son récit « Voix d'intérieur ».

A la manière d'un roman, « Voix d'intérieur » est une histoire d'amour entre Awa et Etan qui nait dans des circonstances dramatiques. « Chaque instant comptait pour cette inconnue ensevelie dans une couverture ensanglantée. Quoique sa respiration fût mise à rude épreuve, son cœur s'obstinait à battre. On aurait dit que la mort embrasait à petit feu son corps immobile. De l'intérieur où il se trouvait enfermé, un jeune étudiant en médecine visiblement impuissant se tenait face à la jouvencelle cloîtrée dans un coma profond. L'ambulancier roulait presque à tombeau ouvert, le centre hospitalier était encore à quelques kilomètres. Est-ce qu'on arrive bientôt ? demanda le jeune étudiant. Le conducteur accélérait, sans mot dire. Le souffle de la fille s'arrêta net. Elle s'en va ! cria l'étudiant ... », détaille un extrait du texte.

Difficile de dire si l'auteur se peint à travers ce récit puisqu'il passe lui-même en septième année de médecine à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marien-Ngouabi. Quoiqu'il en soit, Bayonne Tchikounh respire la passion pour l'écriture. Une passion qu'il a toujours chérie malgré sa vocation de médecin en devenir. Dans son recueil « Voix d'intérieur », il enchaîne les idées et laisse le lecteur sur sa soif. Sur le site du prix des jeunes écritures RFI-AUF 2023, l'extrait du texte s'arrête pile là où on est épris par la suite des événements.

Comme tous les ans, on note une panoplie de nationalités finales, à savoir le Congo, le Sénégal, la République démocratique du Congo, l'Haïti, la France, etc. A cette étape du concours, chaque finaliste doit récolter non seulement la faveur du jury sur la base de son travail bien fait, mais aussi les votes du public sur la toile. « Il existe deux prix : le prix du public et le prix du jury. Nous sommes soumis au vote du public qui définit à 50% les possibilités d'avoir le prix. J'invite les internautes à voter en ma faveur afin de mettre en avant la littérature congolaise et ainsi faire en sorte que le drapeau du pays brille davantage dans le domaine des lettres », a confié le finaliste congolais.

Plus que quelques jours pour répondre à ce vœu de Bayonne Tchikounh. Cette étape est décisive puisqu'il a pu arriver en finale grâce à une bonne appréciation de texte par le jury, contrairement à un faible taux de suffrages des internautes. Les votes se fermeront le 31 août. Lien pour voter: https://short-edition.com/fr/oeuvre/voix-dinterieur-1

A propos du prix

Chaque année, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Radio France internationale (RFI) et Short Edition organisent le Prix des jeunes écritures RFI-AUF. La vocation de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l'écriture et la lecture en français à travers la littérature courte. Un autre objectif est de découvrir de nouveaux talents et de permettre aux passionnés d'écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes au public.

Ce concours est ouvert aux jeunes francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l'un des établissements membres de l'AUF à travers le monde. Pour l'édition 2023, le thème imposé est une phrase extraite du roman de l'auteur, président du jury de cette édition, à savoir « Ça a duré une bonne minute. Une vraie minute. Une éternité ».