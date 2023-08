Afrique de l'Ouest: Région du Sahel - Des missiles anéantissent des terroristes à Oursi

L'armée burkinabè a frappé, le jeudi 24 août 2023, avec succès, plusieurs groupes de terroristes avec des missiles dans la zone de Oursi (Oudalan, Sahel), a appris l'AIB de sources sécuritaires.

L'armée burkinabè continue sa mission de reconquête de l'intégrité territoriale, aidée grandement par les services de renseignement. Ces derniers ont eu vent ce jeudi dans la zone de Oursi, d'un grand mouvement de terroristes. Les vecteurs aériens mis à profit, ont détecté dans cette localité du Sahel, plus de 500 criminels à bord de pickups et juchés sur plus de 200 motos, répartis en plusieurs groupes.

Passées les observations minutieuses, un vecteur aérien a envoyé un missile sur un groupe de plus de 100 membres en concertation sous des arbres. Pris de panique, les rescapés et les autres groupes tentent de se cacher sous les arbres. Des terroristes se terrent alors dans un pickup soigneusement camouflé sous un arbre. Mais peine perdue, ils seront anéantis par un deuxième missile.

Les autres groupes se sauvent en direction de Gountourou-Nyenye. Ils n'auront pas plus de chance que leurs acolytes, car les vecteurs aériens vont mener des frappes intenses. Un maximum de terroristes a été neutralisé et l'essentiel de leurs logistiques détruit. Selon les informateurs de l'AIB, les opérations se poursuivent là-bas et sur d'autres fronts.