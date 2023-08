Afrique: Chansons sans frontières - La 18e édition placée sous le signe du dépassement de soi

La 18e édition du concours international d'écriture d'un texte de chansons en français « Chansons sans frontières » se tiendra sur le thème « Escalader le ciel ». Ce challenge est ouvert aux compositeurs, musiciens, paroliers du monde entier.

Le concours a pour objectif principal de permettre aux participants de s'exprimer librement dans une dynamique de partage, de respect de l'ouverture, par l'écriture d'un seul texte de chanson en français. La participation est individuelle avec un seul texte par édition, libre et gratuite. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents d'auteurs de chansons francophones.

Parrainé par l'organisation internationale de la francophonie et organisé par l'association Fusaca et Accord production, ce concours est une aventure artistique, éthique et interculturelle depuis son ancrage en basse Normandie en France. A travers un langage commun, la musique, et une langue partagée, le français, Chansons sans frontières offre un espace de libre expression, d'échange, de solidarité et de diversité culturelle. « Nous sommes souvent en quête du dépassement de soi. Escaler le ciel, c'est peut-être chercher à dépasser nos limites pour aller au bout de nos rêves. C'est aussi se faire confiance, accepter les mains tendues pour alléger le chemin, persévérer étape par étape, atteindre les sommets, réussir », peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

Pour la participation à cette édition, le candidat ne doit avoir aucun lien avec une maison de disques reconnue, n'avoir aucun enregistrement sonore ayant été ou devant être distribué à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Le texte doit être rédigé en français avec des couplets et un refrain inédit. Les candidats doivent par ailleurs respecter le format d'une chanson, les couplets peuvent être irréguliers plus ou moins nombreux. Les candidats doivent penser que leur texte est écrit pour être chanté. Essayer de sentir la musicalité des mots et le rythme du texte en l'écrivant, les candidats doivent parler de ce qui leur tient à cœur, de leur expérience, de ce qu'ils souhaitent partager ou de ce qui les touchent.

Par ailleurs, indique le communiqué des organisateurs, six prix seront décernés aux lauréats dont le premier prix Région Normandie, qui offrira au lauréat un séjour d'une semaine en France. Le séjour inclut les transports internationaux et nationaux, l'hébergement et le repas, l'organisation de visites. La venue du lauréat est organisée au moment de la soirée de remise de prix et sa présence est indispensable. Pour le deuxième prix, une enveloppe de cinq cents euros sera remise au gagnant. Le lauréat du troisième prix bénéficiera d'une somme de quatre cents euros. Par contre les lauréats du cinquième et sixième prix bénéficieront respectivement d'une somme de cent quarante et cent euros.

Ce concours se rallie au dispositif des " dix mots" proposés chaque année par la Délégation de la langue française et le ministère français de la Culture, ainsi que ses partenaires francophones (Québec, Belgique, Suisse et Organisation internationale de la Francophonie), dans le cadre de la semaine de la langue française. Cet appel à candidature prendra fin le 19 novembre et le dossier est à envoyer via le site du concours.