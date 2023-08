Congo-Brazzaville: Yannick Ignoumba - « Il faut donner la beauté aux mots en parlant avec éloquence et élégance »

interview

Présentateur télé et maître de cérémonie, Yannick Ignoumba est manager de l'Académie d'art oratoire et présentation évènementielle (Yrim Voice). Dans l'objectif de vouloir partager son expérience avec la jeunesse professionnelle et non professionnelle, il organise le 15 septembre à Brazzaville une rencontre sur la prise de parole en public et la vente des compétences.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Quels sont les points essentiels sur lesquels vous allez vous focaliser ?

Yannick Ignoumba (Y.I.) : Nous allons nous baser sur le développement du mindseft ou encore la découverte de soi, la confiance et l'acceptation de soi ; le dynamisme, des simulations pratiques oratoires avec des exercices vocaux tel la fixation dans la voix, et le sens de la lecture.

L.D.B.C. : Combien de type de prise de parole en public existe-t-il dans le domaine de MC ?

Y. I. : Il existe différents types de prise de parole en public, chacun avec son but et son style unique. Les plus courants seraient : parler en public pour conseiller, parler en public pour convaincre ou persuader, parler en public pour présenter une cérémonie ou un évènement, parler en public pour divertir, parler en public pour informer...

L.D.B.C. : Pourquoi les alliances entre la prise de parole en public et la vente des compétences seraient-elles importantes ?

Y.I. : Tous ces éléments peuvent s'avérer utiles au quotidien dans certaines circonstances, que ce soit aux réunions de travail, à la soutenance d'un mémoire, à la présentation d'un projet ou encore à la migration vers le travail.

L.D.B.C. : Comment faut- il faire pour améliorer ses compétences de prise de parole en public ?

Y.I. : Pour améliorer les compétences de prise de parole en public, il serait important de s'exercer à tout moment en appliquant les conseils des professionnels en la matière.

L.D.B.C. : Comment appréciez-vous en général le sens du service public ici au Congo ?

Y.I. : Le service public au Congo a un rôle fondamental voir capital dans la vie de chaque citoyen. Au quotidien, il permet de bien renseigner les usagers sur leurs obligations vis-à-vis de la société, mais aussi de connaître et d'exercer leurs droits. Toutefois, l'observation de ses règles son application et son respect par les autorités, loin de toute forme de corruption, serait une bonne chose dans le processus de l'émergence de la nation.

L.D.B.C. : Quelles sont vos attentes à la sortie de cette conférence ?

Y.I. : Mes attentes seraient de voir plusieurs personnes s'intéresser à ce métier et les opportunités qu'il peut offrir sur le plan professionnel.

L.D.B.C. : Votre dernier message.

Y.I. : On peut reconnaître le potentiel ou le savoir-faire d'une personne rien qu'en écoutant parler ou s'exprimer. La prise de parole en public peut changer votre vie si vous savez vous en servir et en faire bon usage au quotidien.