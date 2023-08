Congo-Brazzaville: Sports de boules - La fédération renoue avec les compétitions nationales

La Fédération congolaise de sports de boules a tenu son pari d'organiser les compétitions nationales sept ans après les dernières qui se sont déroulées à Pointe-Noire.

Le championnat national et la Coupe du Congo de la saison 2022-2023 ont été officiellement lancés le 24 août à Brazzaville. Les compétitions, a expliqué le président de la Fécoboules, servent de tremplin pour la préparation des athlètes congolais aux futures échéances. Le Congo, a précisé Talance Nsouary Mafoumba, a reçu l'invitation à participer aux championnats du monde qui se dérouleront du 8 au 12 septembre à Cotonou, au Bénin.

« Ce jour marque ainsi l'aboutissement d'une course contre la montre que nous avons engagée en vue d'organiser cette fête nationale des boulistes congolais, le championnat national et la Coupe du Congo. Cela nous donne le sentiment d'être arrivé à bon port. Notre pays a reçu de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciaux une invitation à participer aux championnats du monde qui se dérouleront à Cotonou au Benin du 8 au 12 septembre. La compétition qui a démarré est donc un tremplin pour la préparation de nos athlètes aux échéances futures », a-t-il souligné.

Dix clubs, notamment quatre de Brazzaville, quatre autre de Pointe-Noire-Kouilou, un du Niari et un de la Bouenza, vont disputer le trophée mis en jeu dans le championnat national. Chacun de ces ligues alignera un tireur de précision, indique le règlement. Le trophée de la Coupe du Congo mettra aux prises six équipes de Brazzaville contre quatre de Pointe-Noire. Lors de la première journée ATT a battu Aidec de Pointe-Noire 13-11. Aidec de Brazzaville s'est incliné devant Arc-en-ciel 3-13. CPO l'emporte devant DRP 13-11. UPP a dominé Frigo Maxime 13-11. ABC gagne AS Cheminots 13-4. Arc-en-Ciel a dominé Audec de Pointe-Noire 13-2.

« J'ose croire que le championnat national qui s'ouvre maintenant est une excellente opportunité pour détecter une élite nationale capable de défendre avec brio le drapeau congolais sur l'échiquier international. Je souhaite au-delà des aspects émotifs des jeux, les confrontations loyales suivant les normes édictées par la fédération internationale des sports boules sachant que seuls les meilleurs seront distingués afin de conquérir les marches du podium », a commenté Likoué Furet, le représentant du ministère des Sports.

Cela fait exactement 40 jours aujourd'hui que Talance Nsouary Mafoumba a pris les rênes de la Fécoboules avec pour objectif principal d'organiser les compétitions nationales. Un bon départ.