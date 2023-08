Afrique: Portrait - Oliviane Bayanga, le ciel et au-delà

Brazzaville est une ville remplie de pépites et de talents qui ne demandent qu'à être déployés. Journaliste de formation, de passion et de profession ; Oliviane, elle, ne demande pas. Elle prend la place, vise le ciel et au-delà.

Née à Brazzaville en 1986, Oliviane fait son cursus scolaire avec un amour pour les lettres et se destine aux études de journalisme. Après l'obtention de sa licence en la matière, elle entre dans la vie active, ayant l'occasion de faire ses armes dans une émission de littérature d'une chaîne radio-télévisée de la place. Son style est remarquable, la pertinence de ses questions et l'authenticité de son abord amène rapidement la lumière sur elle autant que sur ses invités : une étoile est née.

Après une période de quête identitaire et professionnelle marquée par la cessation d'émission de la chaîne radio-télévisée, Oliviane cherche à se réinventer, à continuer d'évoluer dans le domaine qu'elle aime. Elle accepte pourtant de travailler dans un domaine différent de celui des médias, mais les battements de son cœur vont entièrement au journalisme.

À ses heures de repos, elle ne s'accorde pas de répit et nourrit, travaille, pour son projet de cœur : monter une Web TV. « Bwala TV » est ainsi conçue par des séries de nuits blanches et une politique d'autofinancement incroyable. À côté de ses heures de service dans les rangs du service public, Oliviane monte un restaurant et se pourvoie en matériel pour démarrer son projet.

%

Des heures innombrables de sacrifice, de travail et de renoncement à soi, aux plaisirs de la vie, aux joies de sa génération pour voir cette chaîne enfin accouchée et sur ses deux pieds. En interview, l'on est accueilli par Oliviane dans un vrai quartier général où s'agencent le « Miam Resto », son espace de vie et enfin le plateau de Bwala TV. Des piles de lecture s'amoncellent à côté du matériel de production, une équipe de production réduite au minimum ; Oliviane pense « efficacité ».

Elle alterne ainsi entre casquette d'agent du service public, restauratrice et journaliste, auto-entrepreneure. Quand on demande à Oliviane quel est le rêve qui l'amène à produire tous ces efforts et concéder tous ces sacrifices, elle ne livre pas sa vision, considérant qu'elle est à protéger mais dévoile seulement qu'elle de taille « XXL ».

Elle révèle pourtant la volonté et même la nécessité de devenir un modèle pour la jeunesse, surtout pour la jeune femme Congolaise, dont l'image et le chemin sont entravés par des stéréotypes de tout genre. Des difficultés, tous et toutes en connaissent ; elle en a connu. La technique qu'elle a pour franchir la porte fermée sur son chemin est de casser la porte. Oliviane ne s'alourdit pas d'impossibilités et de complications. Elle paye du prix de sa liberté, de son temps et de sa sueur pour ne pas dépendre financièrement d'autres qu'elle-même pour l'avancement de ses projets et la concrétisation de son rêve. À la question de savoir si elle ne s'accorde pas le temps ou une trêve pour bâtir sa vie de famille, elle ne tourne pas en rond : « Ça viendra en temps voulu. Je ne fais certes pas passer les propositions, mais je les étudie minutieusement. Je consacre avant tout ma vie à bâtir cet empire encore en construction ».

L'empire d'Oliviane porté en étendard par Bwala TV, c'est un panel d'émissions culturelles qui visent la mise en lumière du potentiel humain congolais et surtout une recherche d'un contenu de qualité sur des réseaux où nombre de médias traitent l'information avec une légèreté dans laquelle Oliviane ne veut pas être comptée. La qualité est alors sa quête et son leitmotiv. À 37 ans et gérant sa vie personnelle et professionnelle à la manière d'un entrepreneur formé dans les plus grands hubs, Oliviane est par sa motivation et par le sang qu'elle verse sur le jardin de sa vie un vrai modèle de don de soi, à suivre de près.