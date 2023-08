Afrique: Caravane d'histoires - Une aventure de conte autour du cinéma

Lancé le 19 août à Tokombéré dans la région de l'extrême-nord du Cameroun, le projet « La Caravane d'histoires » s'achèvera le 29 août à N'Djamena au Tchad.

Initiée par la compagnie Nzonzi du Congo Brazzaville que dirige Julles Ferry Moussoki et le Cinéma numérique ambulant du Cameroun de Stéphanie Dongmo, la Caravane d'histoires est un programme artistique et culturel visant à promouvoir le conte en première partie des soirées cinématographiques organisées de façon itinérante en plein air.

Sous la direction de Julles Ferry Moussoki, conteur et médaillé d'or aux 6es Jeux de la Francophonie Abidjan 2017, la Caravane d'histoires se déploie d'un pays à un autre d'Afrique centrale en vue de créer, particulièrement au sein des localités choisies, des espaces de transmission de la culture africaine, de partage et de communion avec les publics à travers des contes, des proverbes et des films d'Afrique. Durant cette aventure, les artistes ont déjà séjourné dans quelques localités camerounaises. Ils sont actuellement à N'Djamena jusqu'au 29 août pour clore cette première édition.

Concernant le cinéma, plusieurs fictions sont proposées au public : Corina de Jean-Baptiste Foko, Benskin de Narcisse Wandji, Un garçon à tout prix de Bako Moustapha, etc. Des œuvres qui contribuent à la valorisation, au partage et à la transmission des cultures africaines aux plus jeunes.

A travers sa programmation, ce projet offre une expérience unique où les jeunes en particulier peuvent naviguer entre récits enchanteurs, personnages imaginaires et aventures fictives. « Le conte comme le cinéma ayant une valeur pédagogique, culturelle et artistique, permet aux spectateurs de développer leurs imaginations, leurs sensibilités et leurs rêves, en même temps qu'il transmet des valeurs identitaires », soulignent les organisateurs.

Il faut noter que la Caravane d'histoires est un projet soutenu par les programmes « La Route de l'Artiste en Afrique centrale » et « ACP UE Culture/Créer en Afrique centrale ».