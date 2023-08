Congo-Kinshasa: Droits humains - La FBCP encourage des sanctions contre les régimes non respectueux

L'organisation, en collaboration avec le collectif d'ONG de défense des droits de l'homme établies en République démocratique du Congo (RDC), prévoit un point de presse en vue de publier officiellement sa position sur ces mesures restrictives prises par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Confédération helvétique contre certaines personnalités du Congo.

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) dit encourager des nouvelles sanctions contre tous les régimes dans le continent africain et particulièrement, en RDC, qui violent les droits humains. Cette ONG qui rappelle des sanctions prises par les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne contre certaines personnalités congolaises regrette que certains autres noms soient retirés de cette liste sans une motivation convaincante. « De ces quatorze personnes sanctionnées, deux ont vu leurs sanctions levées pour bonne conduite et leurs noms retirés de cette liste. Pendant que les organisations de défense des droits de l'homme militent pour le maintien de ces sanctions, l'Union africaine exhorte à la levée des dites sanctions », regrette cette organisation dans un communiqué signé le 21 août 2023.

Un point de presse pour réagir urbi et orbi

La FBCP a noté avoir mené, en collaboration avec le collectif des ONG des droits de l'homme établies en RDC, des enquêtes sur certains dignitaires congolais frappés par ces sanctions internationales, qu'il s'agisse des autorités politiques ou des certains responsables des groupes rebelles et armés actifs dans l'est du pays, dont les ADF et le M23. Les conclusions de ce travail les avaient, selon la FBCP, conduites à saluer ces mesures restrictives ainsi que les efforts de la communauté internationale, vus comme « un bon accompagnement de la continuité du respect de l'Etat de droit, de la démocratie, de la bonne gouvernance, socle de la paix en RDC et en Afrique ».

Après la levée des sanctions qui frappaient certaines personnalités congolaises, cette ONG de défense des droits de l'homme et le groupement des organisations partenaires ont rencontré certains noms frappés par ces mesures. Leurs réponses auraient permis à ces organisations de consolider sa position sur ces sanctions et la levée de certaines personnalités de ces listes de sanctions des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la Confédération helvétique.

Pour rendre publique cette position la FBCP et le collectif d'ONG de défense des droits de l'homme établies en RDC compte organiser, la semaine prochaine, une rencontre avec la presse et les autres couches de la population. « Nous vous fixerons pour cette activité initialement prévue pour le 21 août et dont la date a été changée à cause de certains impondérables », a expliqué le président de la FBCP, Emmanuel Adu Cole.