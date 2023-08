Afrique: Musique - Soldat Vinny en concert au Palais des congrès

L'artiste musicien soldat Vinny va livrer, le 2 septembre, au Palais des congrès un show inédit. Il va transporter les spectateurs au cœur de ses voyages baignés de l'essence du rap et de l'afrobeat.

Le concert qui va se tenir sur le thème « Remettre les pendules à l'heure » résonne comme un appel à l'action, un moment que l'artiste compte saisir pour transmettre des messages puissants à son public. En effet, l'ensemble de ses œuvres musicales ne se contente pas qu'à plaire à l'oreille, mais c'est un instrument pédagogique à travers des histoires, des expériences de vie quotidienne que l'audience peut ressentir à chaque scène, chaque image ou chaque chanson.

Soldat Vinny, par son professionnalisme, va conquérir les cœurs des fans et férus de belles sonorités de la scène urbaine congolaise. L'artiste promet par ailleurs de livrer un show en couleur, un concert hors norme qui restera jamais gravé dans les mémoires des Congolais. Il va avec maestria enflammer le public en donnant un spectacle « vitaminé » qui va durer des heures.

Une belle carte de diversité qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et les opérateurs culturels comptent. Soldat Vinny, c'est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse qui a le grain idéal pour aborder un répertoire pleinement teinté de rap et d'afrobeat. L'artiste a gagné en notoriété au fil des années, en tissant un véritable lien avec le public. Et lors de ce concert, il va interpréter pour le plaisir des Congolais ses belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un show généreux à bonne humeur communicative.

Soldat Vinny également connu sous le surnom de « kraken » est en train de s'imposer comme l'un des figures de proue les plus prometteuses de la scène du rap congolaise et africaine en général. Créateur du groupe « Afro France Music », l'artiste apporte une nouvelle énergie à la musique urbaine congolaise, fusionnant ainsi des influences africaines riches et des rythmes modernes.

Avec son slogan « A la guerre comme à la guerre » reflétant sa détermination, sa persévérance, son engagement dans le monde de la musique, Soldat Vinny garde la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacune de ses prestations des moments de gaieté, il va défendre son art avec une passion indéniable à travers des titres tels que « Money » issus de son album talion disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement depuis le 15 juillet dernier et bien d'autres titres comme Dose, Yeyo, Ngulu, Technik.