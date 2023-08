Ile Maurice: Congrès annuel - Les DRH se tournent vers l'avenir

Même s'ils ont plusieurs défis à relever avec les nombreux changements qu'il y a présentement dans le monde du travail, les directeurs des ressources humaine (DRH) ont décidé de se tourner vers l'avenir.

Le congrès annuel de l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) est axé sur «Future - Preparedness of Businesses». En effet, les DRH souhaitent déjà identifier les enjeux et les défis auxquels ils auront à faire face à l'avenir. Les membres de cette association professionnelle vont également se pencher sur le rôle des ressources humaines pour mieux préparer les entreprises de demain. Pendant deux jours, aujourd'hui et demain, ils vont réfléchir sur ce monde à venir.

Parmi les thèmes principaux qui seront abordés, on retrouve les leçons du passé, la place de l'éducation et des institutions de formation dans cette préparation, l'avenir du travail, la réorganisation du travail, le re-engineering de la gestion des ressources humaines et la promotion d'une culture nationale de l'intelligence artificielle. Le congrès de cette année accueille un nombre record de participants venant de pratiquement tous les secteurs de l'économie.