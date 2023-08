Afrique de l'Est: Cérémonie d'ouverture - L'identité, l'unicité et la particularité de Madagascar mises en valeur

Le Comité organisateur des 11es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) promet une belle cérémonie d'ouverture pour donner comme il se doit le coup d'envoi de l'événement. La cérémonie qui se tiendra au stade Barea à Mahamasina débutera à 17 heures (heure de Madagascar, 18h à Maurice) mais les invités sont attendus à partir de 15h30.

A 17h (18h à Maurice) donc, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, arrivera en compagnie de son épouse, Mialy. Le drapeau malagasy sera alors hissé en haut du mât et l'hymne national de la Grande île sera entonné.

Ensuite, il y aura un message d'introduction et de bienvenue. C'est à 17h20 (18h20 à Maurice) que débutera le défilé des différentes délégations dans le stade. Une demi-heure plus tard, l'on aura droit à une série de discours. C'est d'abord André Haja Resampa, président du Comité d'organisation des Jeux (COJI) et ministre de la Jeunesse et des Sports, qui interviendra en premier suivi du président du Conseil international des Jeux des îles, le Seychellois Antonio Gopal. Le président malgache, Andry Rajoelina, s'adressera à l'assistance par la suite.

A 18h10 (19h10 à Maurice), il y aura la levée du drapeau des Jeux et l'hymne des Jeux sera joué. Suivront les prestations de serment des athlètes et des officiels techniques. Dans la foulée, l'on assistera à la présentation de la Flamme olympique. Le spectacle démarrera, lui, à 18h30 (19h30 chez nous).

L'identité, l'unicité et la particularité de Madagascar seront fièrement présentées au cours de ce spectacle. La Grande île est fière d'accueillir les autres îles de l'océan Indien en démontrant la chaleur de l'hospitalité malgache où se mêleront effets spéciaux et pyrotechniques, performances chorégraphiques et artistiques, projections immersives mapping, laser et spectacle de drones en utilisant les dernières technologies. Il n'y aura pas de prix d'entrée pour assister à la cérémonie d'ouverture de ces 11es Jeux des îles de l'océan Indien.