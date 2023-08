Ile Maurice: Kistnen Papers - Bruneau Laurette menace de traîner l'ICAC en Cour suprême

Face à l'inaction de l'«Independent Commission Against Corruption» (ICAC) depuis qu'il a soumis des documents par rapport aux dépenses électorales du MSM dans la circonscription n° 8, celle du Premier ministre, l'activiste et membre de One Moris ne compte pas rester les bras croisés.

Le fameux document de la discorde est encore une fois de sortie. Non, le timing n'a rien à voir avec les rumeurs concernant les élections générales qui seraient pour bientôt, précise Bruneau Laurette. Hier aprèsmidi, l'activiste-politicien, membre de One Moris, a animé une conférence de presse avec pour principal item des allégations contre le Premier ministre Pravind Jugnauth pour blanchiment d'argent.

C'est en brandissant des pages du fameux document Kistnen Papers que l'activiste et politicien a décortiqué les dépenses du Mouvement socialiste militant (MSM), notamment les candidats de la circonscription no 8, en l'occurrence la ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun, l'ex-ministre Yogida Sawmynaden et le Premier ministre Pravind Jugnauth. Bruneau Laurette s'interroge sur le silence autour des différentes plaintes qu'il a logées au bureau de l'ICAC.

D'autres révélations mardi prochain

«Kifer ICAC pann freeze kont Pravind Jugnauth ? Minis la mem ti dir kan ena prev al ICAC monn ale. Be pa narye mem. Ver ki linstitision mo bizin ale aster pou gagn la vérité ?», a lancé Bruneau Laurette. Exposant les dépenses des dernières élections, notamment pour le transport, l'activiste se demande comment des chiffres aussi exorbitants ont pu circuler lors des dernières élections et s'interroge sur l'inaction de certaines autorités.

C'est ainsi qu'il a servi une mise en demeure à l'ICAC et compte se tourner vers la Cour suprême mardi. «J'ai laissé jusqu'à lundi soir à l'ICAC pour me répondre. S'il n'y a pas de réponse, je vais continuer mes actions, notamment en Cour suprême avec les représentants légaux», précise Bruneau Laurette qui se demande pourquoi la Financial Intelligence Unit n'a pas agi sur les chiffres qu'il a dénoncés car selon ses calculs, environ Rs 2 millions ont été dépensées pour la récente campagne électorale au no 8. Il ajoute que le bureau du Directeur des poursuites publiques est déjà en possession de ces documents.

«Dan zafer Vimen Leaks, enn inspekter ti dir bizin piez mwa met ladrog dan mo loto akoz mo konn tro bokou informasion ek ena tro bokou dosye. Mardi mo pou met sa bann dosye la deor.» Bruneau Laurette sera donc face à la presse mardi prochain pour des révélations et assure qu'il a déjà sécurisé les documents qu'il compte dévoiler et que même s'il devait lui arriver quelque chose, les documents seront rendus publics.

Questionné sur le timing de ces révélations, Bruneau Laurette explique que cela n'a rien à voir avec l'imminence des élections législatives. Il a aussi précisé que Sherry Singh n'a rien à voir avec les dépenses du MSM car ce dernier s'occupait seulement de la logistique et de l'image du Premier ministre pour qu'il puisse poser sa candidature pour les élections. «Sherry Singh pou vinn repar fot ki linn fer. So fot se met Pravind Jugnauth lao. Li pou re amenn li kot li bizin été savedir anba.»