Sénégal: Tourisme - Mame Mbaye Niang pour une redynamisation du système de collecte et de traitement des statistiques

Saly — Le ministre du Tourisme et des Loisirs a insisté jeudi à Saly sur l'importance de »redynamiser » les systèmes de collecte et de traitement des statistiques du secteur touristique afin de mesurer la contribution du secteur à l'économie nationale.

»Je demeure convaincu que la redynamisation de notre système de collecte et de traitement des statistiques du tourisme est une condition idoine pour éclairer la prise de décisions dans le cadre de l'élaboration des politiques de développement durable du tourisme et de promotion des investissements directs et indirects », a-t-il déclaré.

M. Niang présidait l'ouverture à Saly d'un atelier de réflexion sur les statistiques du tourisme avec la participation des acteurs du secteur. L'objectif de cet atelier de deux jours sera de disposer d'un plan d'action qui vise à mettre en place un dispositif de collecte, d'analyse et d'exploitation des données du secteur touristique.

»De nombreux efforts de développement du tourisme ont été effectué par l'Etat avec un impact direct sur le secteur touristique a-t-il relevé, précisant que ces efforts requièrent, des outils de planification et de suivi-évaluation robustes et dynamiques afin de mesurer à temps réel, les flux touristiques et la contribution du secteur à l'économie nationale.

Le directeur général l'Agence sénégalaise de promotion touristique Pape Mahawa Diouf a déploré le »déficit criard » de données statistiques dans le secteur expliquant que la collecte régulière de ces données, est essentielle pour comprendre l'évolution de l'industrie touristique et planifier des stratégies marketing efficaces.

%

»Il est aujourd'hui établi que le secteur du tourisme au Sénégal souffre d'un déficit criard de données analytiques qui permettent aux institutions publiques, organismes et partenaires au développement ainsi qu'aux acteurs d'avoir une compréhension commune du poids économique ainsi que de l'impact de l'industrie touristique sur le tissu économique et social national », a-t-il ajouté.

»D'où l'urgence, selon lui, pour les acteurs du tourisme, de mettre en place un dispositif efficace de collecte et d'exploitation des statistiques touristiques ».