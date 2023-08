Sénégal: Pathé Diagne s'est éloigné ! (Par Amadou Lamine Sall, Poète)

La disparition du professeur Pathé Diagne me touche profondément !

C'est avec lui qu'est né le concept du projet Mémorial Gorée Almadies !

Nous lui y construirons sa stèle si le Président Macky Sall, chantre de ce projet, lancera le chantier. Le Mémorial sur la corniche cohabitera avec tout ce qui l'entoure !

Puissant penseur, chercheur aiguisé, rebelle, libre et patriote, il était le verbe ! Je l'ai beaucoup aimé ! Le Sénégal se vide. Les abeilles meurent. Les ruches s'assèchent. L'avenir porte des enfants que l'échographie refuse de nous montrer le visage. Pourquoi ?

Pathé Diagne comme son ami et frère l'inoubliable savant Cheikh Anta Diop dont il essaimait les idées, resteront des phares ! Des lampes sont allumées qui n'éclairent plus rien ! Il faut que la soif de savoir, les livres et l'éthique soient de nouveau leur uranium.

Puisse le Président de la République qui a envoyé son Premier ministre Amadou Ba se recueillir devant son cercueil ce jeudi 24 août 2023 a l'hôpital Principal de Dakar, lui trouver vite une adresse où les générations futures se hâteront d'aller pour apprendre à s'élever vers les étoiles. Bien sûr, celui qui nous a quittés n'est demandeur de rien, pour ceux qui connaissent l'homme !

En sortant de l'hôpital à la levée du corps de Pathé Diagne, j'ai mesuré le nombre de fois que le chemin qui y mène est hérissé de peine et de douleur. On rentre à la maison, comme pour aller y mourir, en silence.

Mon Seigneur, recevez donc ce corps et cette âme dans Vos Jardins de jasmin et laissez longtemps, longtemps chanter les oiseaux verts et bleus du Paradis. Pathé ôtera sa casquette légendaire pour les inviter à venir y faire leur nid.

Alioune Sall « Paloma », mon Grand, merci. Merci pour tes mots de ce jour devant le cercueil de celui qui était ton idole et ton inspirateur. Ton éloge de l'esprit et de la recherche de connaissance repris par le Premier ministre Amadou Ba, a tout résumé.

Oui, Pathé Diagne était un brasier de l'esprit.

*Poète

Lauréat des Grands Prix de l'Académie française

Lauréat 2023 du Grand Prix de Poésie africaine