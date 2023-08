Sénégal: Mady Touré sur le match Génération Foot-Hafia FC - «Il faudra marquer»

La prestation réalisée par Génération foot sur la pelouse de Hafia FC dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine a rendu fier l'encadrement des Grenats. Dans une vidéo publiée sur le site officiel du club, le président du club Mady Touré et les responsables sont revenus sur la prestation des jeunes Grenats dont la moyenne d'âge évaluée à 17 ans. Tout en les enjoignant de marquer des buts lors de la manche retour.

Mady Touré s'est félicitée du match nul obtenu par Génération foot face aux Guinéens d'Hafia FC dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Le président de l'Académie de Déni Biram Ndao a salué le travail abattu et s'attend à des buts lors de la manche retour qui aura lieu ce dimanche 27 août prochain au Stade Lat Dior Thiès.

«Je suis très content du match que nos joueurs ont livré. Avec un gros mental. Cela prouve que le travail que nous avons abattu pendant ces dernières années commence à porter ses fruits. Ils ont retrouvé leurs marques dans des conditions très difficiles. Le terrain n'était pas si bon optimal mais ils ont su montrer un très bon caractère. Je suis très ravi pour le club. Maintenant, il y a une manche retour qui va se jouer dimanche prochain. Un match qu'il faudra aborder comme à l'aller mais en marquant des buts et passer au moins le 1er tour», a réagi le président des Grenats. S'il a salué le bon point décroché à Conakry, Abdoulaye Sarr, directeur technique de l'Académie génération Foot a mis en garde contre toute euphorie et a demandé de marquer des buts.

%

«Les impressions sont positives. Il faut encourager les jeunes qui ont tout donné pour réaliser ce score. Un score assez positif pour un déplacement et face à une grande équipe d'Hafia à Conakry. Le match était difficile par moment. La première période a été très équilibrée et nos joueurs ont beaucoup couru. Ils ont tenté de jouer avec leur qualité en faisant circuler le ballon, cherchant le déséquilibre (...). Il ne faudra pas être euphorique, il faut garder l'équilibre et bonifier le point que l'on a eu et essayer de mettre un but à Dakar et de le préserver avec un deuxième but», souligne-t-il.

«Il y a deux périodes distinctes. Génération Foot a installé le jeu et s'est créée des occasions. En deuxième période, on a un peu reculé. L'essentiel est que l'équipe a tenu. On ne crache pas sur ce nul obtenu en terre étrangère. Nous allons mettre tous nos atouts pour passer à l'étape supérieure», renchérit Bassouaré Diaby, directeur de la formation. Talla Fall, chargé de la communication s'est également félicité du contenu et espère que l'équipe des Grenats profite de la meilleure qualité de la pelouse du stade Lat Dior pour remporter la match retour.

«On a été agréablement surpris. Certains joueurs jouaient leur premier match en Ligue des champions. Ils ont fait preuve d'audace et d'abnégation. Globalement, on est satisfaits du contenu du match. On est fiers de ce qu'ils ont montré. Pour le match retour, nous pensons qu'ils vont répéter ce match sur un bon terrain. On prie, on croise les doigts», confie-t-il.