Madagascar: Karaté - Un consensus de dernière minute pour le karaté

Une solution à la malgache, le fihavanana, a triomphé. Le président du comité olympique malgache, Siteny Randrianasoloniaiko, et le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, se sont réunis en fin de soirée au Novotel Ivandry hier. À une journée de la cérémonie d'ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023, le monde du karaté malgache a été sous le choc en apprenant que cette discipline ne pouvait pas être jouée, la veille sur les réseaux sociaux.

En panique, les athlètes pris au dépourvu ont réuni la presse hier à la salle de presse du stade Barea de Mahamasina, pour lancer un appel de détresse et pour trouver des solutions. Pour l'intérêt supérieur de la nation et pour ne pas prendre en otage les athlètes, le ministre de la Jeunesse et des sports a tout fait pour débloquer la situation. Il s'est mis en pourparler avec le président du comité olympique malgache Siteny Randrianasoloniaiko et des solutions ont été trouvées. Après leur réunion, le président du COM a donné un bref point de presse.

Un engagement à honorer

«Je vous annonce une bonne nouvelle. Tous les athlètes, sans distinction et sans parti pris, participeront à la XIe édition des JIOI. Nous avons constaté que les karatékas étaient divisés en deux groupes auparavant. A partir de ce jour, je vous informe que le karaté malgache ne fait plus qu'un », confie Siteny Randrianasoloniaiko La liste des membres de l'équipe nationale de karaté doit être changée car trois des athlètes qui ont brillé en championnat d'Afrique ne sont plus présents, selon toujours l'explication du président du comité olympique malgache.

Pour l'intérêt du sport malgache, le président du COM a changé sa position et il a expliqué qu'il est parmi ceux qui ont lutté pour que Madagascar héberge la onzième édition des JIOI de 2023. Bien qu'il ait dit que les chances de réussite pour l'hébergement des JIOI de 2023 était de 2%. Maintenant, il félicite l'effort effectué par l'État malgache. En contrepartie de son changement d'attitude, Siteny Randrianasoloniaiko a parlé d'une reconnaissance provisoire à l'égard des dirigeants actuels. Un engagement entre les parties concernées doit être honoré dès que la XIe édition des JIOI de 2023 sera terminée.