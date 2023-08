Madagascar/Seychelles: Football - Un bon début pour les Barea

Première mission accomplie. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe se sont imposés face aux Seychelles lors du match inaugural du groupe A, hier, au stade Elgeco Plus By Pass.

Début idéal. Les Barea ont été en démonstration lors de leur premier match face aux Seychellois. C'était une entrée réussie, les hommes de Romuald Rakotondrabe se sont imposés sur le score de un but à rien face aux Seychellois, hier soir au stade Elgeco Plus By Pass, plein comme un oeuf. L'équipe malgache passe à l'offensive et a mis la pression dès l'entame du match. La première occasion a été un ballon centré par Tendry Randrianarijaona pour Jean Yves Razafindrakoto qui a enchaîné avec une frappe droit au portier seychellois, Michel Alvin (8e).

Ce dernier a sauvé pas mal de tentatives de la formation hôte. Le même Tendry concrétise et signe l'unique but de la victoire à la 19e minute. Un corner envoyé par Dadafara, de son vrai nom Tantely Avotriniaina Rabarijaona, qui envoie le ballon dans l'axe à Lalaina Rafanomezantsoa et Tendry enchaîne avec une frappe enroulée à la finition. «Nous avons imposé notre rythme en première mi-temps dans le but d'arracher la victoire.

Souvent, quand on mène en foot, on relâche après. Nous allons rectifier et doubler d'efforts au prochain match pour marquer plus de buts », confie le buteur. Le défenseur central seychellois, Pascale Ramlee, a par la suite failli marquer contre son camp. Il a fait un dégagement catastrophique. Le ballon a percuté le poteau (26e). Peu après, Tendry arrive à éliminer deux défenseurs et tire mais le portier Alvin a été très vigilent.

Bonne impression

Les Barea poursuivent la pression et les occasions s'enchaînent en deuxième période. Dadafara sur le côté gauche passe à Jean Yves qui enchaîne avec une frappe à la volé mais il rate le cadre (55e). L'expatrié de la Réunion, Ando Manoelantsoa, sert Lalaina mais le portier seychellois a fait une sortie impressionnante pour sauver sa cage (65e). Les attaques étouffantes se poursuivent durant le dernier quart d'heure. Sur le côté, Toky Rakotondrabe élimine Michel Alvin en sortie et tire.

De justesse, le ballon frôle le deuxième poteau (77e). Sur le côté gauche, Tendry centre pour El Hadary qui échoue de sa tête à la finition (82e). Et la dernière occasion nette a été celle de Toky, servi par El hadari, son tir manque de peu le cadre (83e). «Notre adversaire a bien préparé ce match mais nous avons eu l'avantage dès la première mi-temps. Ils ont changé de tactique en deuxième période et nous avons de notre côté relâché un peu. Nous allons rectifier nos failles et faire de notre mieux aux prochains matchs», livre Nina Rakotoasimbola. «Mes joueurs n'étaient pas si mauvais que ça.

Nous connaissons que Madagascar joue bien individuellement. Ils étaient plus efficaces et rapides que nous au milieu », reconnait le coach seychellois, Vivian Both. Les Barea joueront leur deuxième match contre le Club M mauricien samedi soir à la même heure, au stade Barea Mahamasina. À cause d'une crise de scythique après le match, Rôrô n'a pas pu faire l'interview d'après match. Un malaise causé par le froid.