Madagascar: Mahajanga II - Le crash d'un avion fait un mort

Un avion léger de Sky Services, loué par Aquaculture de la Mahajamba (Aqualma), s'est écrasé en bout de piste au moment du décollage. Un des passagers a perdu la vie.

Crash d'un avion de cinq places, hier, à 15h10, près de l'aérodrome de Fenoarivo Besakoa, de la commune de Mahajamba, du district de Mahajanga II. La gendarmerie a déploré une perte en vie humaine. Il s'agit de l'un des quatre passagers. « Leurs identités complètes restent indisponibles, seulement leur nombre », explique un officier supérieur à la compagnie territoriale de la gendarmerie locale, joint par téléphone dans la soirée.

L'appareil appartenait à Sky Services. Il était loué par la ferme crevettière Aqualma, l'aquaculture de la Mahajamba. En fait, il partait de Mahajamba pour mettre le cap sur Mahajanga quand le drame s'est produit, juste au moment du décollage. Pour une cause qui reste à déterminer à travers l'investigation des techniciens du ministère des Transports, l'avion s'est crashé en bout de piste. Il n'était pas très haut quand il est tombé. Il a pris feu dès qu'il s'est affaissé sur le sol.Joint par téléphone, un responsable de la société Aqualma n'a pas été en mesure de fournir une information sur le drame.

Naufrage

« L'avion a entièrement été endommagé. Un des passagers s'est mortellement fait brûler. Les autres et le pilote s'en sont sortis avec des blessures légères. Ils ont été évacués vers Mahajanga », raconte le même interlocuteur. Les autorités, les sociétés concernées, et les forces de l'ordre, se sont épaulées durant le secours. Samedi 5 août, une vedette baptisée Fandrama, de Aqualma, a coulé en mer avec quatre de ses employés et deux gendarmes.

Elle avait quitté Moramba pour rejoindre Mifoko Antranango, de la commune d'Antonibe, dans l'Analalava. Le naufrage est survenu lors de cette traversée. L'origine et les véritables circonstances de ce récent accident maritime demeurent jusqu'à présent floues. Un des gendarmes et un des civils ont été repêchés, noyés. Les autres sont toujours portés disparus, malgré des recherches engagées en vedette et en avion.