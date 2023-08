Cote d'Ivoire: Élections municipales et régionales apaisées- Le Médiateur de la République fait le bilan de ses activités

Les élections municipales et régionales sont prévues pour le 2 septembre prochain. Pour que ce processus se déroule sans heurts et dans les meilleures conditions, l’institution le Médiateur de la République dirigée par Adama Toungara sensibilise, depuis le 22 juin, les populations. Et ce, après le lancement d'une campagne pour des élections apaisées à Yamoussoukro. Rapportent les sources proches de ladite institution.

Quelques mois après cette vaste opération qui s’est déroulée dans les 110 chefs-lieux de départements du pays, certaines sous-préfectures et dans les districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro, il a dressé son bilan en présence des journalistes, le 23 août, au siège de son institution à Cocody.

Selon la déclaration lue par Suzanne N’Guessan-Zékré Haddad, secrétaire générale du Médiateur de la République, ce sont au total « 125 réunions publiques de sensibilisation et de signature de chartes d’engagement à la paix » qui ont été organisées sur toute l’étendue du territoire national. Ce, avec une participation estimée à un peu plus de 10.000 personnes, soit une moyenne de 80 participants par réunion.

Elle a également annoncé que pour ces élections, 95 % des candidats ou leurs représentants aux municipales ont signé la charte d’engagement pour la paix. Il s’agit précisément de 64 candidats têtes de liste ou leurs représentants sur 63 pour le Grand-Abidjan, soit un taux de 97 % et de 623 têtes de liste sur les 685 listes de candidatures, à l’intérieur du pays correspondant à un taux de 91 %. « Pour les élections régionales, sur 93 listes de candidatures pour les 31 régions, nous avons enregistré la signature de 91 têtes de liste ou de leurs représentants, soit un taux de 98 % », précise-t-elle.

%

Au titre de la communication, ce sont 302 panneaux dont 100 à Abidjan qui ont été affichés en plus de la large couverture médiatique et des spots publicitaires télé et radios qui se sont multipliés depuis l’ouverture de cette campagne.

C’est donc au vu de ce travail que le Médiateur de la République, Adama Toungara, a remercié tous les candidats à ces élections de s’être engagés à préserver la paix à travers la signature d’une Charte.

Il les a exhortés à cultiver la tolérance et la courtoisie dans les discours, pendant la campagne électorale, à bannir les actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. « J’invite les candidats à privilégier les recours prévus par la législation électorale pour exprimer d’éventuels désaccords », conseille-t-il.

Avant d’appeler les partis politiques, leurs militants et sympathisants, à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique.

Selon lui, la démocratie doit s’exprimer dans le respect de l’autre afin de garantir à notre pays, une paix durable.

Adama Toungara a, en outre, invité les journalistes et autres professionnels des médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à ces élections et à s’abstenir de tout écrit ou parole susceptible d’inciter à la haine, à la division et à la violence.