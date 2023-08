Tunisie: Université d'été Afro-Méditerranéenne du secteur financier - La maturité digitale des banques au coeur du débat

La manifestation, qui se tiendra du 22 au 24 septembre à Hammamet, a pour objectif de mettre à plat la question de la maturité digitale des institutions financières, devenue aujourd'hui un impératif et un gage de développement et d'expansion de leurs activités dans un contexte international marqué de plus en plus par des exigences de transition vers le tout numérique.

L'Association tunisienne pour la promotion de la culture financière (Atcf) organise la 6e édition de l'Université d'été afro-méditerranéenne du secteur financier sur le thème « évolution vers l'excellence : le parcours de la maturité digitale des institutions financières ». L'événement se tiendra du 22 au 24 septembre à Hammamet et abordera les enjeux de la transition numérique du secteur financier en Tunisie.

Cette manifestation, qui rassemble chaque année des experts, chercheurs et décideurs politiques, a pour objectif de mettre à plat la question de la maturité digitale des institutions financières, devenue aujourd'hui un impératif et un gage de développement et d'expansion de leurs activités dans un contexte international marqué de plus en plus par des exigences de transition vers le tout numérique.

Des panels offrant des discussions riches et des interventions de plusieurs connaisseurs du domaine rythmeront cet événement qui aspire à être impactant et à jouer un rôle important dans le développement de la maturité digitale du secteur. Ainsi, des sujets, tels que « le leadership et la culture digitale », « l'expérience client digitale », «l'intelligence artificielle et la blockchain » et « la fintech et l'assurtech comme outils de réinvention du paysage financier» seront abordés lors de ce rendez-vous économique.

%

Il est à rappeler, dans ce contexte, que le Conseil bancaire et financier (CBF) a récemment lancé un baromètre sur la maturité digitale des banques. L'enquête a révélé, en somme, que plus de 55% des banques ont une maturité digitale supérieure à la moyenne, ce qui revient à dire que le secteur bancaire est à mi-chemin dans sa transition digitale (digital in progress). Le baromètre, qui a été lancé en partenariat avec le cabinet « Accompany Consulting », vise à accélérer la transformation digitale du secteur bancaire et financier.

L'émergence de nouvelles exigences

L'Indice de Maturité digitale « Digitex » permet aux banques de mesurer leur niveau de maturité digitale en évaluant leur capacité opérationnelle à se transformer et à piloter le changement dans le cadre d'une stratégie de transformation digitale.

En effet, l'amélioration de la maturité digitale des banques, devient aujourd'hui une nécessité impérieuse d'autant plus, qu'à l'échelle mondiale, la transition numérique du secteur s'accélère pour répondre aux besoins des clients internautes.

Selon l'enquête «Digital Banking experience report 2022 », les banques s'engagent vers plus de personnalisation, de sécurité et de responsabilité environnementale pour faire face au défi de l'hyper-connexion de leurs clients. Ce rapport, qui est réalisé par le leader européen de la Tech «Sopra Steria» en partenariat avec « Ipsos » et «Forrester» et dont l'objectif est d'évaluer la maturité digitale des banques dans le monde, souligne également que les clients hyper-connectés aspirent à des services plus personnalisés ainsi qu'à l'évolution de leurs banques vers plus de sécurité, de conseil, de services digitaux et de respect environnemental.

Conscientes de ces nouveaux défis, les banques affichent une maturité digitale en recul par rapport à 2021, et revoient leurs priorités. Elles conservent, cependant, un capital de confiance très élevé, ouvrant des opportunités réelles différenciatrices et génératrices de valeur.